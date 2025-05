Tylko do 1 czerwca zamówisz koszulkę Biegu Piekarczyka

fot. MOSiR w Elblągu

Do XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka zostało niewiele czasu, a jeszcze mniej – do zamknięcia sprzedaży oficjalnych koszulek tegorocznej edycji. Tylko do 1 czerwca (niedziela) można zamówić sportowy t-shirt, który będzie nie tylko wyjątkową pamiątką, ale i wyrazem uczestnictwa w największym wydarzeniu biegowym w Elblągu.

Znajdziesz na niej charakterystyczne elementy tegorocznego plakatu, klasyczną biel jako bazę oraz lekki, oddychający materiał, który doskonale sprawdzi się zarówno na treningach, jak i podczas samego biegu. Projekt obejmuje wersje dla dorosłych (rozmiary S–XXL) i dzieci (110–160 cm). Koszulkę można zamówić wyłącznie online, poprzez formularz dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl. Po finalizacji zakupu odbierzesz ją wraz z pakietem startowym w dniu zawodów. Przypominamy, że biuro zawodów będzie dostępne w sobotę (7 czerwca) w Centrum Handlowym Ogrody w godzinach 12:00-18:00 oraz w niedzielę (8 czerwca) w budynku lodowiska Helena od godziny 7:30. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego oraz zamówionej koszulki. W celu odbioru pakietu startowego za innego uczestnika należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu). Koszulka Biegu Piekarczyka to coś więcej niż odzież – to symbol uczestnictwa w wydarzeniu, które łączy sport, historię miasta i pozytywną energię setek biegaczy. Bądź częścią tej historii i nie przegap ostatniej szansy na zamówienie.

MOSIR w Elblągu