Udany występ elbląskich lekkoatletów 

Już po raz kolejny na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku 16 marca br. przy dobrej obsadzie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U-16 potocznie nazywane „makroregionem”, w których uczestniczyli zawodnicy z woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kat. U-12, U-14, U-16 w Biegach Przełajowych. Zdjęcia.

Mimo kontuzji i fali chorób, jak to często bywa na początek wiosny nasze miasto reprezentowała skromna 6 osobowa reprezentacja z MKS ENERGA TRUSO Elbląg. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U-16

w biegu na 2 000 reprezentant Kadry Wojewódzkiej na 2024r. Wiktor Lubański zajął bardzo dobre 6 miejsce, a w klasyfikacji Mistrzostw Województwa W-M zdobył jedyny dla Elblągu brązowy medal. To już jego kolejny medal w karierze zdobyty podczas zawodów w biegach przełajowych na arenie wojewódzkiej i makroregionalnej. To bardzo obiecujący zawodnik, który niebawem będzie uczestniczył w obozie Kadry Wojewódzkiej Młodzików w Spale. Jego kolega Konrad Paduch, w tym samym biegu zajął 15 miejsce, oraz bardzo dobre 8 miejsce w klasyfikacji województwa warmińsko-mazurskiego. Obaj chłopcy są z rocznika 2009.

w biegu na 1 500m Zuzanna Orzechowska zajęła 24 miejsce, a w klasyfikacji Mistrzostw Województwa W-M zajęła 11 miejsce, natomiast debiutująca nowa zawodniczka Amelia Zapadka również, w tym samym biegu zajęła 25 miejsce, a w klasyfikacji wojewódzkiej zajęła 12 miejsce. To bardzo udany i przyzwoity występ naszych dziewcząt z rocznika 2010. Zapewne na bieżni, jak zapowiadały dziewczyny będzie jeszcze lepiej.

Należy zauważyć, że w biegach makroregionalnych uczestniczyli zawodnicy z woj. mazowieckiego, w tym z Warszawy i okolic, co zawsze podwyższa poziom i rywalizację wśród młodzieży. To dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem letnim na otwartych stadionach lekkoatletycznych. Jedynym zawodnikiem startującym w kat. U-14 podczas Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego był Marcel Mirzałek rocznik 2011, który na dystansie 1000m przy mocnej obsadzie tego biegu zajął dobre 16 miejsce. Rywalizacja z młodzieżą sąsiedniego województwa mazowieckiego, to przyzwoita promocja Elbląga mimo braku stadionu 400m z nawierzchnią syntetyczną, wyższy poziom biegania, tym samym dobry element przygotowania wytrzymałościowego do zbliżającego się sezonu letniego na otwartych ogólnopolskich stadionach lekkoatletycznych. Na pochwałę zasłużyli wszyscy uczestnicy Mistrzostw, jednakże ogromne wyróżnienie należy się Wiktorowi Lubańskiemu, który staje się jedną z pierwszoplanowych postaci w kat. U-16 w naszym województwie i makroregionie. Ten chłopak ma wszystko „poukładany jest w całości”, nauka w parze z priorytetami sportowymi, po prostu – duży talent i wielka nadzieja trenera Staszka Szczepańskiego na medalowe bieganie na imprezach mistrzowskich w sezonie letnim 2024r.

Życzymy wszystkim udanej inauguracji w pierwszych majowych zawodach na bieżni.