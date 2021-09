W roli głównej: Przemysław Zamojski

Pochodzący z Elbląga koszykarz Przemysław Zamojski wraz z reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal na mistrzostwach Europy w koszykówce 3x3. Elblążanin był niekwestionowanym liderem zespołu biało - czerwonych.

We Francji odbyły się mistrzostwa Europy w koszykówce 3x3. W składzie reprezentacji Polski znalazł się wychowanek elbląskiego Truso Przemysław Zamojski. I jak się miało później okazać - został bohaterem reprezentacji. Przed turniejem trener Polaków Piotr Renkiel zapowiadał walkę o czołową czwórkę. Przypomnijmy, że poprzednie mistrzostwa Polacy zakończyli na piątym miejscu.

Wracamy do Paryża. W pierwszym meczu biało-czerwoni zmierzyli się z Estonią. Nie obyło się bez nerwów. W końcówce spotkania Polacy prowadzili już 19:15 i... rywale doszli na punkt. W ostatniej sekundzie przedostatniej akcji Przemysła Zamojski zdobył punkt, rzut Estończyków za dwa okazał się niecelny. Polska - Estonia 20:18, elblążanin zdobył 7 punktów.

Kolejnym grupowym rywalem byli Słoweńcy. Na skutek problemów z koronawirusem rywale wystąpili w trzyosobowym składzie. Polacy prowadzili od początku do końca. Na uwagę zasługuje fantastyczny fragment gry Przemysława Zamojskiego, który od stanu 7:3 do 17:8 zdobył kolejnych 10 punktów dla swojego zespołu. Ostatecznie Polacy wygrali 21:14 i z kompletem zwycięstw zameldowali się w ćwierćfinale. Dorobek punktowy elblążanina - 12 punktów.

Tutaj czekali na nich Holendrzy. Początkowo przewagę mieli koszykarze Oranje. Przełamanie przyszło po rzucie za dwa punkty Przemysława Zamojskiego. Elblążanin w całym meczu zdobył 12 oczek i był jednym z głównych architektów niespodziewanie wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych. Polacy zwyciężyli 21:14. I tym samym zrealizowali przed turniejowe zapowiedzi trenera.

Półfinałowym rywalem była reprezentacja Litwy. Zaczęło się całkiem przyzwoicie, bo od rzutu za dwa Przemysława Zamojskiego. Litwini szybko zbudowali przewagę, cały mecz zakończył się ich wysokim zwycięstwem 19:10. Przemysław Zamojski rzucił cztery punkty.

W walce o brązowy medal biało - czerwoni zmierzyli się z Rosją, która swój półfinał przegrała z Serbią. Emocjami w tym spotkaniu można by oddzielić kilka meczów. Po pierwszych pięciu minutach Polacy prowadzili 8:7. Rosjanie wzięli się za odrabianie strat i... dwie minuty przed końcem prowadzili 18:14. Ostatnie 120 sekund to popis gry biało - czerwonych. Na 10 sekund przed końcem było 18:18. Równo z końcową syreną Przemysław Zamojski trafia i daje Polsce brązowy medal. Pierwszy medal wywalczony przez biało-czerwonych na mistrzostwach Europy w koszykówce 3x3. Elblążanin znalazł się też w All - Stars 3 turnieju.

W finale Serbia pokonała Litwę 20:16.

W mistrzostwach Europy reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Przemysław Zamojski, Łukasz Diduszko, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch.