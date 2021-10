W sztafecie świętuj Niepodległość

Trwają zapisy do VII edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości. Na starcie będzie można zobaczyć zarówno amatorów, jak i wielu specjalistów w tej dyscyplinie, którzy celować będą w zwycięstwo. Jednak rywalizacja toczyć się będzie nie tylko indywidualnie, ale także w sztafetach.

Sztafety są częścią większych imprez biegowych. Tak będzie również w trakcie Elbląskiego Biegu Niepodległości. Wśród fanów tej dyscypliny wspólne bieganie i rywalizacja z innymi drużynami to dodatkowy smaczek każdego startu, który wyzwala jeszcze większe emocje na trasie. Można biec z przyjaciółmi, kolegami z pracy lub z kimkolwiek innym. W efekcie, jeżeli tworzycie zgrany zespół i macie wspólne zainteresowania dotyczące biegania, jest to idealna propozycja na świętowanie tego wyjątkowego dnia.

Każda grupa biegaczy wystartuje na dystansie 10 km, czyli pobiegnie trzy pętle po 3333 m. W sztafecie mogą znajdować się tylko trzy osoby, które dokonały wcześniejszej pełnej rejestracji do biegu sztafet oraz opłaty (50 złotych za każdą osobę biorącą udział w sztafecie) i w dniu biegu ukończyli 12 lat. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich jej uczestników. Sztafeta nie zostanie sklasyfikowana w przypadku, gdy pełna grupa nie ukończy biegu. Te sztafety, które w rywalizacji zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe statuetki.

Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 07.11.2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Regulamin dostępny jest na stronie z zapisami.

Dodatkową pamiątką z biegu może być okolicznościowa koszulka w rozmiarach dla dzieci i dla dorosłych. Na stronie z zapisami (elektronicznezapisy.pl) istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dorosłych w rozmiarach od S do XXL. Aby zamówić koszulki dla dzieci należy wysłać maila na adres imprezy@mosir.elblag.eu z podaniem rozmiaru (104, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm). Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2021 r (niedziela). Koszt zakupu wynosi 25 zł.

Sponsorami głównymi VII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Media Markt oraz firma spawalnicza i biuro pracy WAITW. Sponsorem strategicznym jest studio łazienkowe Awangarda. Sponsorami i partnerami wydarzenia są: FLSmidth Maag Gear, Reproskan, Hotel Kalhberg, Hurtownia BIG, Expert – Centrum ubezpieczeń oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo – Interwencyjno – Zabezpieczeniowa Bielik, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 W-M Brygady Obrony Terytorialnej. Organizatorami Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.