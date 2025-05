W tenisa stołowego najlepiej grają Nestorzy

- To już trzeci sezon Elbląskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. To rozgrywki dla środowiska elbląskich tenisistów stołowych, w którym biorą udział drużyny złożone z kolegów z różnych środowisk - mówi Henryk Wojciechowski, prezes EKS Mlexer Elbląg, organizator rozgrywek. - Mecze były bardzo zacięte. Z roku na rok nasza liga się rozwija, staruje coraz więcej drużyn, wzrasta poziom sportowy, z czego bardzo się cieszymy.

W sezonie 2024/25 startowało 12 drużyn, rozegrano 22 kolejki. Na Elbląski Sportowy Klub Nestora nie było mocnych. Drużyna prowadzona przez Sylwestra Glinieckiego przegrała tylko jeden mecz: w 6. kolejce po zażartym pojedynku sposób na Nestorów znalazł Rukor. Nestorzy zakończyli rozgrywki z 17 punktami przewagi nad drugim w tabeli AMS-GO. W całym sezonie zwycięzcy ligi oddali rywalom tylko 18 pojedynków. (Mecz ligowy składał się z czterech pojedynków singlowych i jednego deblowego).

- Można powiedzieć, że było łatwo, bo w całym sezonie przegraliśmy tylko jeden mecz. Co było kluczem do zwycięstwa? Dobry skład. Lata lecą, a my dalej gramy. Graliśmy jeszcze w czasach, kiedy rozgrywki odbywały się na lodowisku przy ul. Karowej. Gramy dla zdrowia - mówi Sylwester Gliniecki, kapitan EKS Nestora, tegorocznego triumfatora rozgrywek.