Wakacyjne propozycje na aktywny tydzień z MOSiR-em

Nadchodzące dni zapowiadają się niezwykle aktywnie. Miłośnicy dwóch kółek wybiorą się na nocną wyprawę, najmłodsi sprawdzą swoje umiejętności podczas Mini Olimpiady, całe rodziny spotkają się na festynie na Kalbarze, a tydzień zakończy gra miejska po elbląskiej Starówce. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em są bezpłatne.

Po medal na hulajnogach i rowerkach (wtorek 21 lipca, 17:00, „Kalbar”)

Na torze przy ul. Agrykola odbędzie się kolejna edycja Hulaj-Nóżki – wydarzenia skierowanego do dzieci do 12. roku życia. Uczestnicy będą rywalizować na rowerkach biegowych i hulajnogach w kilku kategoriach wiekowych oraz na dystansach dostosowanych do wieku. Każde dziecko, które stanie na starcie, otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek. Limit miejsc został osiągnięty, a zapisy w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Nocna wycieczka do Piastowa (wtorek 21 lipca, 20:00, pętla ul. Ogólna)

Wakacyjna odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych tym razem poprowadzi uczestników do Piastowa. Trasa będzie miała spokojny, turystyczny charakter, dlatego do udziału zapraszamy zarówno bardziej doświadczonych rowerzystów, jak i całe rodziny. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru, obowiązkowe oświetlenie oraz zabrać podstawowe akcesoria rowerowe. Powrót do Elbląga planowany jest około północy.

Olimpiada dla najmłodszych (środa 22 lipca, 17:00, Bażantarnia)

Na uczestników czekać będzie kilka sportowo-rekreacyjnych stacji z zadaniami wymagającymi sprawności, celności, zwinności i dobrej koordynacji ruchowej. Najważniejsza będzie jednak wspólna zabawa i aktywnie spędzony czas z rodziną. Każde dziecko, które ukończy wszystkie konkurencje, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy online, a liczba miejsc jest ograniczona.

Festyn na Kalbarze (czwartek 23 lipca, 17:00, „Kalbar”)

Rodzinny festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy tradycyjnie wypełnią atrakcje przygotowane wspólnie z elbląskimi służbami mundurowymi i partnerami wydarzenia. Na uczestników czekać będą m.in. pokazy sprzętu, dmuchańce, laserowy paintball, elektryczne hulajnogi, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa, tory przeszkód oraz wiele innych aktywności dla dzieci i dorosłych. Swoje stoiska przygotują m.in.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Elbląski Park Technologiczny. To doskonała okazja, by połączyć dobrą zabawę z nauką zasad bezpieczeństwa.

Z mapą po Starówce (niedziela 26 czerwca, 12:00, Brama Targowa)

Gra miejska ponownie zabierze uczestników na spacer po elbląskiej Starówce, gdzie z pomocą specjalnej mapy będzie można odnaleźć wyznaczone punkty i rozwiązać przygotowane zagadki. To świetna propozycja dla rodzin oraz wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas i odkrywać ciekawostki związane z miastem. Na osoby, które ukończą trasę i poprawnie wykonają zadania, czekać będą pamiątkowe gadżety oraz słodki upominek. Wystarczy zabrać dobry humor i ruszyć na wspólną przygodę.