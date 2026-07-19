Ścigali się na szosie i rolkach. Road Race w Elblągu

Niedziela (19 lipca) była w Elblągu areną rywalizacji kolarzy szosowych i rolkarzy z całej Polski. Zawodnicy ścigali się na trasach prowadzących przez najpiękniejsze zakątki Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Wiślanych. Zdjęcia.

Była to druga edycja zawodów Road Race w Elblągu w kolarstwie szosowym oraz pierwsza edycja Pucharu Polski w półmaratonie w rolkarstwie szybkim. Wyścigi kolarskie odbyły się na dystansach MEGA - 84 km oraz SPEED - 45 km, rolkarze zmierzyli się na dystansie półmaratonu 21,1 km. W obu dyscyplinach swoich sił mogli również spróbować juniorzy.

Na dystansie 84 km startowała m.in. Elblążanka Magdalena Stankiewicz, której trenerem jest Piotr Stanik. W ubiegłym roku pani Magdalena zajęła na tym dystansie pierwsze miejsce w kategorii K 30.

- Dziś będzie ciężko, ponieważ konkurencja będzie bardzo mocna. Trasa jest nieco łatwiejsza, niż w ubiegłym roku. Mamy mniej przewyższeń. Z trasy zdjęto między innymi długi, wymagający podjazd w Suchaczu. Moim sposobem na rywalki będzie ucieczka na podjazdach. Pogoda jest dobra, wieje lekki wiatr i nie ma upału – powiedziała nam na chwilę przed startem pani Magdalena.

Pani Magdalena była najlepszą Elblążanką na tym dystansie, a pokonanie trasy MEGA zajęło jej 2:38:40,6. Wśród kobiet tę rywalizację wygrała Agata Świątek z Bytowa z czasem 2:19:32,9.

- Jechało się bardzo fajnie, trasa była piękna, zróżnicowana. Początek trochę górski, długie podjazdy, przyjemne zjazdy i bezpieczne. Dziś postawiłam na pracę zespołową, odjechałyśmy w trójkę jeszcze w Elblągu. Potem po równo pracowałyśmy na zmianach. Tą trójką obsadziłyśmy podium.- mówi pani Agata.

Wśród mężczyzn na trasie MEGA najlepszy był Jakub Lorek z Bydgoszczy, który na metę dotarł z czasem 1:58:58,2. Na dystansie SPEED, czyli 45 km wśród mężczyzn zwyciężył Adam Machnio z Tczewa - czas 1:07:32,6, wśród pań Anna Równicka z Pruszcza Gdańskiego z czasem 1:19:21,2.

Start i meta zlokalizowane były przy ul. Warszawskiej w Elblągu. Kolarze opuścili miasto Aleją Odrodzenia i ul. Ogólną, w kierunku Łęcza. Następnie trasa prowadziła przez Suchacz do Tolkmicka. Jednym z najbardziej widowiskowych fragmentów był zjazd serpentynami do Kadyn.

Nowością tej edycji Road Race była organizacja Długodystansowego Pucharu Polski w rolkarstwie szybkim na dystansie półmaratonu, któremu patronował Polski Związek Sportów Wrotkarskich. Do Elbląga przyjechali najlepsi zawodnicy z całego kraju jak i zagranicy, rywalizujący w klasyfikacji otwartej open oraz w Pucharze Polski.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Pomerania Sports.

Wyniki zawodów open oraz w poszczególnych kategoriach w tym linku. Wkrótce na naszej stronie więcej zdjęć z zawodów.

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