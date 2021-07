Wakacyjne zawody pływackie dla dzieci

Kolejna wakacyjna impreza, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, odbędzie się w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”. W czwartek, 15 lipca, od godziny 9:00, zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zawody pływackie. Udział w zabawie jest bezpłatny.

Słoneczna pogoda i wakacyjny, wolny czas zachęca każdego z nas do aktywności. W szczególności najmłodszych i młodzież. Wśród nich jest mnóstwo fanów pływania. Jest to bowiem najlepszy sposobów na relaks, przy jednoczesnym ruchu. Gdy tę przyjemność można połączyć ze sportową zabawą, mamy przepis na idealne spędzenie czwartkowego poranka.

Zawody odbędą się dla dzieci w wieku 6-12 lat, którzy samodzielnie potrafią przepłynąć 25 metrowy basen. Dzieci, w zależności od wieku, będą miały możliwość przepłynięcia różne dystanse w dowolnym stylu. A dla tych, którzy nie czują się zbyt pewnie, będzie możliwość pokonania dystansu z przyrządem, deską lub makaronem.

W czasie zawodów nie będzie pomiaru czasu, ponieważ najważniejsza jest bowiem dobra zabawa. Dla każdego przygotowane będą medale. Natomiast po części sportowej uczestnicy będą mogli wspólnie bawić się w części rekreacyjnej CRW Dolinka. Wszyscy podczas zawodów będą pod opieką ratowników i instruktorów. Ze względów bezpieczeństwa oraz COViD-19, w czasie zawodów, rodzice lub opiekunowie oraz rodziny zawodników mogą przebywać jedynie na trybunie dla widowni.

Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać do 13 lipca, do godziny 23:59, na adres imprezy@mosir.elblag.eu. Prosimy w treści wpisać imię i nazwisko dziecka oraz dokładną datę urodzenia. W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać dziecko w biurze organizatorów, na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.