Wakacyjne zawody pływackie dla dzieci

Wakacje i woda idą ze sobą w parze, dlatego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. W czwartek, 13 lipca, będziemy mierzyć się z długościami basenu sportowego w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Udział bezpłatny, a do wygrania będą pamiątkowe medale.

Słoneczna pogoda i wakacyjny, wolny czas zachęca dzieci i młodzież do aktywności. Wśród nich jest mnóstwo fanów pływania. Jest to bowiem najlepszy sposobów na relaks, przy jednoczesnym ruchu. Gdy tę przyjemność można połączyć ze sportową zabawą, mamy przepis na idealne spędzenie czwartkowego poranka.

Zawody odbędą się dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, które samodzielnie potrafią przepłynąć 25-metrowy basen. Każdy uczestnik będzie mógł zmierzyć się z tym dystansem w dowolnym stylu. Będzie możliwość pokonania tej trasy także z przyrządem, deską lub makaronem. Wszyscy podczas zawodów będą pod opieką ratowników i instruktorów. Planowane rozpoczęcie o 9:00.

W czasie zawodów nie będzie pomiaru czasu, ponieważ najważniejsza jest dobra zabawa. Dla każdego przygotowane będą medale, a po zakończeniu zawodów uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze strefy rekreacyjnej do godziny 11:00.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do środy, 12 lipca, do godz. 12:00, poprzez wypełnienie formularza Google. Obowiązuje limit 100 uczestników, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać dziecko także w biurze organizatorów, na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. Zachęcamy, aby wydrukować, wypełnić i przynieść do biura zawodów oświadczenie niezbędne do udziału dziecka.

Zapoznaj się z treścią regulaminu. Współorganizatorem zawodów pływackich jest Grupa Wodna.

Poznaj pełny harmonogram Wakacji z MOSiR-em.