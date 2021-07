Wakacyjny streetball na Kalbarze

Fani koszykówki ulicznej znów mogą zacierać ręce. W środę, 7 lipca, o 16:30, na boiskach Toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu, odbędzie się kolejny turniej streeballa. Udział w imprezie będzie bezpłatny, a dla najlepszych przygotowane zostaną statuetki i medale.

Turnieje koszykówki 3x3, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, przyciągają coraz większą liczbę sympatyków tej gry. Podczas minionych zawodów poziom uczestników zabawy był wysoki, co przekładało się na emocjonujące pojedynki przy tablicy. Jednak nie zabrakło w nich wielu niespodzianek co pokazuje, że każdy może wygrać. Turniej będzie przebiegać w tradycyjnej formule, w oparciu o typowe dla streetballa zasady. Grać będziemy do 21 zdobytych punktów lub przez 10 minut, natomiast w czasie zawodów nie będzie sędziów i zatrzymywania czasu gry. Obowiązują ogólne zasady fair play. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie czterech zawodników powyżej 14 roku życia. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 20 ekip. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się o godz. 16:00 w biurze zawodów na terenie Toru Kalbar.

System rozgrywek zależny będzie od liczby uczestników imprezy. Turniej będzie toczył się bez podziału na kategorie wiekowe. Przypominamy o zaopatrzeniu się w buty i strój sportowy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą atrakcji zaplanowanych w programie Wakacji z MOSiR-em.