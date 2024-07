W najbliższy czwartek (1 sierpnia) złapiemy za rakietki i powalczymy o puchary. Zbliża się I Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego, który organizujemy przy współpracy z Elbląskim Klubem Sportowym „Mlexer”. Zapisy będą odbywały się na miejscu, przed rozpoczęciem turnieju, w sali tenisa stołowego, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135.

Wakacje z MOSiR-em trwają, a w kalendarzu imprez znajdziemy atrakcyjną propozycję dla miłośników popularnego ping-ponga. Sala tenisa stołowego stanie się areną zmagań I Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego, w którym udział mogą wziąć wszyscy chętni. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Turniej zostanie podzielony na trzy kategorie: dzieci i młodzież (do lat 15), młodzież i dorośli (od lat 16) oraz open (w tej kategorii mogą brać udział osoby niepełnosprawne). System gier zostanie uzależniony od ilości uczestników. Zapisy na zawody rozpoczną się tuż przed startem imprezy. Zachęcamy, aby wydrukować, wypełnić i przynieść do biura zawodów oświadczenie niezbędne do udziału dziecka.

Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 10:00, a zapisy wystartują o 9:30. Prawdziwy turniej nie mógłby odbyć się bez ceremonii wręczania nagród, dlatego najlepsi tenisiści otrzymają puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc na podium.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em są bezpłatne. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych (Facebook, Tik Tok, Instagram), aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami.