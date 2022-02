Szukasz pomysłu na walentynkową imprezę? Spędź niedzielne popołudnie w aktywny i ciekawy sposób, dzięki godzinnej muzycznej zabawie na Lodowisku Helena. Będą konkursy, najnowsze hity i sympatyczny klimat. A to wszystko w atrakcyjnej cenie.

Walentynki na tafli miejskiego lodowiska wracają do kalendarza imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Dzięki temu każda para i nie tylko może urozmaicić sobie wspólne spędzanie czasu, zanim wybierze się na romantyczną kolację lub wspólne oglądanie filmu. Jest to również znakomita forma rozrywki z przyjaciółmi i rodziną.

Imprezę poprowadzi DJ Szupix, który zaprosi wszystkich uczestników do tanecznych ruchów na lodzie. Będą tradycyjne skoczne nuty, ale i te nastrojowe oraz romantyczne. Każdy znajdzie coś dla siebie i dla swojej drugiej połówki. Oczywiście będzie możliwość dedykacji piosenki. Na dodatek zaprosimy was do udziału w licznych konkursach muzycznych i związanych z tematem walentynek. A do wygrania będą słodkie nagrody oraz gadżety. To wszystko w efektownej oprawie świetlnej, umieszczonej wokół lodowiska.

Walentynki na lodzie rozpoczną się na tafli Lodowiska Helena w niedzielę, o godzinie 17 i potrwają do 18. Bilety są dostępne w cenie zwykłego wejścia na ślizgawki – 10 zł normalny i 7 zł ulgowy, a szczegółowy cennik znajduje się na stronie MOSiR. Na terenie obiektu będzie można także wypożyczyć łyżwy w cenie 8 złotych za parę.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie ust i nosa w obiekcie (oprócz czasu spędzonego na tafli) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.