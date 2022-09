Weekend pełen MOSiR-owych wydarzeń

Zbliża się weekend, a to oznacza rozpoczęcie szeregu wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W najbliższych dniach spędzimy dużo czasu na rowerach i kajakach, a także pobiegamy po Bażantarni w bardzo szczytnym celu.

Rowerem na festyn (sobota, 11:00)

Zbliża się Elbląski Dzień Bez Samochodu, połączony z Narodowym Dniem Sportu. Będzie to wspaniała okazja do wzięcia udziału w rowerowym przejeździe ulicami Elbląga i festynie na Torze Kalbar. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na szereg atrakcji, promujących aktywność fizyczną. Na początek, o godzinie 11:00 z Placu Jagiellończyka, wszyscy fani jazdy rowerem wyruszą na przejazd rowerowy ulicami naszego miasta. Na jego zakończenie, około godziny 12:00, wjedziemy na Tor Kalbar, gdzie rozpocznie się wielki festyn z okazji Narodowego Dnia Sportu. Na miejscu nie zabraknie rozmaitych atrakcji utrzymanych w tematyce imprezy.

Aqua Senior (sobota, 11:00 i 12:00)

Jest to jedna z lepszych form aktywności proponowanych seniorom. Odpowiednio dobrane ćwiczenia oddziałują szczególnie na partie mięśni układu ruchu oraz stawy. Uzupełnia je gimnastyka ogólnorozwojowa oraz ćwiczenia rozciągające. Z zajęć na basenie mogą korzystać osoby, które wcześniej nie uprawiały sportu, mają problem z układem ruchu, np. cierpią na osteoporozę czy artretyzm. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie Krytej Pływalni (ul. Robotnicza 68). Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.

Dmuchany tor przeszkód na Dolince (sobota i niedziela, 6:00-22:00)

Tym razem dmuchane tory pojawią się nie w Bażantarni, a w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i to już w najbliższy weekend. Urozmaicą one zabawę w wodzie oraz zagwarantują świetną rozrywkę na terenie strefy rekreacyjnej i na basenie sportowym. Wejście na tor wliczone jest w cenę biletu.

Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych (niedziela, 10:00)

Już za chwilę Bażantarnia stanie się centrum elbląskich biegów. W lokalnym parku leśnym wystartuje druga edycja Mistrzostw Elbląga w Biegach Przełajowych, podczas których będzie trwała zbiórka na rzecz niepełnosprawnego Piotrusia Luttera z Elbląga. Na początek odbędzie się bieg dla dzieci i młodzieży (0-16 lat) w pięciu dystansach: 50, 100, 200, 300 i 400 m. Później rozpocznie się Bieg Dodatkowy na dystansie 5 km, a następnie Bieg Główny, tym razem na dystansie 10 km. W zawodach może wziąć udział każdy, a zapisy będą prowadzone również na miejscu, w biurze zawodów (płatność TYLKO gotówką).

Wycieczka rowerowo-kajakowa (niedziela, 8:00)

Takiej Miejskiej Wycieczki Rowerowej jeszcze nie było. W niedzielę połączymy rower i kajaki by dotrzeć w miejsce rowerowo zupełnie niedostępne. Będzie to kilometr „zerowy” rzeki Elbląg, czyli jej początek. Wycieczka wystartuje z Elbląga i przez Raczki Elbląskie i Żurawiec dotrze nad brzeg Jeziora Druzno w miejscowości Węgle-Żukowo. Po dotarciu do celu zamienimy rowery na kajaki i podzieleni na grupy ruszymy w kierunku początku rzeki Elbląg. Droga powrotna obejmie trasę Żurawiec-Jezioro-Różany-Gronowo Elbląskie-Jegłownik-Wikrowo. Łącznie pokonamy 48 kilometrów (44 km rowerami i 4 km kajakami). Limit zgłoszeń został już osiągnięty.