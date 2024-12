Weekend z MOSiR-em: Atrakcje dla każdego

Zbliżający się weekend zapowiada dużo emocji i wyjątkowych atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W programie znajdą się dmuchane tory przeszkód, otwarcie sezonu zimowego na Torze Kalbar oraz Mikołajki na lodowisku Helena. Każda z tych propozycji z pewnością umili nadchodzące dni!

Dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka

Od piątku do niedzieli (6-8 grudnia) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka pojawią się dmuchane tory przeszkód, które zapewnią mnóstwo wodnej zabawy! Atrakcja jest dostępna w godzinach funkcjonowania basenu (6:00 - 22:00) i wliczona w cenę biletu. To doskonała okazja, aby spędzić aktywny czas z rodziną, a przy okazji popracować nad koordynacją i siłą mięśni podczas pokonywania przeszkód. Zarówno mali, jak i duzi uczestnicy znajdą tu wyzwanie na miarę swoich możliwości. Dobra zabawa gwarantowana.

Tor Kalbar gotowy na sezon zimowy

W sobotę (7 grudnia) mieszkańcy Elbląga będą mogli skorzystać z tafli na Torze Kalbar! Przygotowania do sezonu zimowego możemy uznać za zakończone i z tej okazji każdy mieszkaniec będzie mógł od godz. 12:00 skorzystać z obiektu przy ul. Agrykola w pełni bezpłatnie. Zachęcamy wszystkich do spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych i korzystania z uroków nadchodzącej zimy. Przypominamy, że na terenie obiektu znajduje się odpłatna wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł. Bezpłatne ślizgawki w tym dniu zaplanowane są na 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30.

Mikołajki na lodowisku Helena

W niedzielę (8 grudnia) o 16:30 lodowisko Helena zaprasza na Mikołajki na lodzie. Ta magiczna impreza z pewnością wprowadzi uczestników w świąteczny nastrój i rozpocznie wielkie odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. W programie przewidziano konkursy z nagrodami, świąteczną muzykę oraz mnóstwo dobrej zabawy na lodzie. Zachęcamy także do zabrania ze sobą wszelkiego rodzaju świątecznych akcesoriów tj. mikołajkowych czapek, rogów renifera czy charakterystycznych sweterków. Bilety wstępu kosztują 8 zł dla młodzieży i dzieci oraz 12 zł dla dorosłych. Uwaga! W celu uniknięcia kolejek sugerujemy zakup biletów uprzednio wcześniej w kasie lodowiska lub biletomacie.

Aktywuj się w weekend

Oprócz zaplanowanych wydarzeń, można skorzystać również z propozycji zajęć w ramach oferty „Aktywuj się z MOSiR-em”. Piątkowe wieczory można spędzić w basenie na gimnastyce wodnej w basenie przy ul. Robotniczej 68. O godz. 20:00 rozpoczyna się aqua fitness basic. Sobota, to zajęcia dla dzieci i młodzieży, czyli zumba kids w sali lodowiska Helena. Zajęcia o godzinie 10:00 przeznaczone są dla dzieci od 4 do 6 lat, a o 11:00 dla młodzieży od 7 do 10 lat. W Krytej Pływalni natomiast, również w soboty, odbywa się aqua fitness dedykowany seniorom. Zajęcia podzielone są na dwie godziny: 11:00 i 12:00.

Zachęcamy do skorzystania z atrakcji i spędzenia wspólnie z nami weekendu.