Weekendówka z MOSiR-em

Przed nami kolejny wakacyjny weekend pełen sportu i rekreacji. W programie znajdziecie widowiskowe wyścigi Smoczych Łodzi w ramach XX Elbląskiego Święta Chleba oraz propozycje na aktywny wypoczynek – zarówno na świeżym powietrzu, jak i pod dachem. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy.

Park Wodny Dolinka (codziennie, 9:00–19:00, ul. Moniuszki 27)

Piątek zapowiada się bardzo przyjemnie, dlatego warto wykorzystać pogodę na wypoczynek w Parku Wodnym Dolinka. Na odwiedzających czekają baseny, zjeżdżalnie, rwąca rzeka, brodziki dla najmłodszych oraz dużo przestrzeni do relaksu. Do dyspozycji są także boiska do siatkówki plażowej i kometki oraz strefa gastronomiczna. To doskonały pomysł na rodzinne popołudnie i prawdziwie wakacyjny początek weekendu. Cennik i szczegóły znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.

Wyścigi Smoczych Łodzi (sobota, 10:00, rzeka Elbląg)

W ramach XX Elbląskiego Święta Chleba na rzece Elbląg ponownie pojawią się Smocze Łodzie. Drużyny są już skompletowane i będą rywalizować w dwóch formułach – SPORT oraz FUN. Zmagania będzie można oglądać na odcinku pomiędzy Mostem Wysokim a Mostem Niskim. To widowiskowa rywalizacja, której nie może zabraknąć w programie świątecznego weekendu. Przyjdźcie kibicować drużynom.

CRW Dolinka na każdą pogodę (codziennie, 6:00–22:00, ul. Moniuszki 25)

Jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała, warto odwiedzić Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Na miejscu czekają basen sportowy, strefa rekreacyjna z atrakcjami wodnymi oraz część relaksacyjna z saunami i jacuzzi. To propozycja zarówno dla osób szukających aktywności, jak i chwili odpoczynku.

Kalbar od rana do wieczora (codziennie, 9:00–20:50, ul. Agrykola 8)

Przez całe lato zapraszamy również na Tor Kalbar. To świetne miejsce dla miłośników jazdy na rolkach oraz wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Na terenie obiektu dostępne są również wielofunkcyjne boiska, które pozwalają połączyć rekreację z grami zespołowymi.

Biegaj z Bartnicki Team (poniedziałek, środa, piątek, 18:30, Bażantarnia – Muszla Koncertowa)

Miłośników biegania zapraszamy na bezpłatny trening terenowy z grupą Bartnicki Team. Zbiórka odbędzie się w piątek o godzinie 18:30 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni. To doskonała okazja, by aktywnie rozpocząć weekend i przygotować się do jesiennych imprez biegowych, takich jak Bieg Nocny czy Bieg Niepodległości.