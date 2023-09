Więcej miejsc na nocny bieg po Modrzewinie

Start w Nocnym Biegu będzie nie tylko wyzwaniem sportowym, ponieważ trzeba będzie pokonać 5-kilometrowy dystans, ale także stanie się okazją na przeżycie czegoś zupełnie nowego. Imprezę rozpoczniemy na początku ul. Antoniego Czuchnowskiego.

Później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (zobacz mapę biegu). Dla każdego przygotowane będą pamiątkowe medale, a najlepsi w danej kategorii otrzymają statuetki. Warto więc do nas dołączyć i wzbogacić kolekcję startów o ten wyjątkowy bieg.

Klasyfikacja biegu będzie podzielona na dwie kategorie: generalną kobiet oraz generalną mężczyzn, a nad osiągniętymi wynikami czuwać będzie profesjonalny pomiar czasu. Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 27 września 2023 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu 200 miejsc. Warto się pospieszyć, ponieważ zostało niespełna 50 pakietów startowych. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Po dokonaniu zapisu należy uiścić opłatę w wysokości 25 złotych za osobę. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorami biegu są: Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.