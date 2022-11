Wikingowie w eliminacjach na bydgoskim lodzie

W minioną sobotę (19 listopada) najmłodsi zawodnicy klubu UKS Wikingowie, pod okiem trenera Miłosza Lidtke, wzięli udział w eliminacjach do Czerkawski CUP, które odbyły się na lodowisku Torbyd w Bydgoszczy.

Czerkawski Cup to ogólnopolski turniej mini hokeja na lodzie, którego finał co roku odbywa się na Zimowym Narodowym w Warszawie - jest to największe wydarzenie dla hokeistów w tej grupie wiekowej. Niestety w tym roku zabraknie na nim zawodników z Elbląga.

W turnieju eliminacyjnym zawodnicy UKS Wikingowie trafili z rozdania do silnej grupy, w której skrzyżowali kije z GAS OLIWIA (zwycięzcą turnieju), MKS Sokoły Toruń, GAS Oliwia II oraz HUKS Niedźwiadki Gdynia. Na cztery mecze grupowe, tylko jeden wygrali Wikingowie - z Gdynią, 6:3. W pozostałych starciach niestety przeciwnicy okazali się silniejsi. Nie zabrakło woli walki oraz sportowych emocji. Zawodnicy zostawili serce na lodzie i drużyna z Elbląga finalnie zajęła 8 miejsce.

Bramki strzegli Wojciech Zabłocki oraz Dominika Marcińska, a w polu dzielnie walczyli Wojciech Jabłonka, Jan Bieniok, Szymon Przybysz, Dominik Zdunkiewicz, Balbina Kaszczuk, Paweł Waleryś, Oliwier Kruk, Julian Stefański, Stanisław Ramotowski, Kalina Kaszczuk, Julian Piechota, Wiktor Frankowski, Artur Biskup i Kaja Zabłocka.

Bramki dla klubu zdobyli Wiktor Frankowski, Julian Stefański, Szymon Przybysz, Balbina Kaszczuk oraz Stanisław Ramotowski.