Wkrótce finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej na siedząco!

Już w najbliższy weekend w Elblągu rozegrany zostanie Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej na siedząco.

Do rywalizacji w tym roku przystąpiło 9 zespołów w tym IKS ATAK ELBLĄG. Drużyny wzięły udział w dwóch turniejach, które odbyły się we Wrocławiu i Policach. Serdecznie zapraszamy do kibicowania, wstęp wolny.

Po dwóch turniejach zostały utworzone grupy w których poszczególne zespoły będą grały o walkę w strefach 1-3 (pierwsze miejsca), 4-6 (drugie miejsca), 7-9 (trzecie miejsca)

Grupa A

1. Paravolley Silesia I Katowice

2. Gwarek Wilków

3. KSN START Łódź

Grupa B

1. KS Indra Kaźmierz

2. IKS ATAK Elbląg

3. Stratpoints Warriors Warszawa Białołęka

Grupa C

1. WZSN START Wrocław

2. KSI START Szczecin

3. Paravolley Silesia II Katowice