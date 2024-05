Wracają rowerowe spacery z leśnikiem

Połowa maja to najwyższy czas, aby zaprosić pasjonatów elbląskiej Bażantarni i aktywności na świeżym powietrzu na rowerowy spacer z leśnikiem. Pierwsze w tym roku spotkanie odbędzie się już we wtorek, 14 maja. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg (ul. Marymoncka 5) o godz. 17.00.

Rowerowe spacery z leśnikiem to impreza, podczas której można aktywnie spędzić czas w lesie. W jej trakcie poznamy jego tajemnice i ciekawostki dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej przejażdżki rowerowej (która czasem może zmienić się w spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu 2 godzin przejedziemy do 10 km, a długość rowerowego spaceru będzie dopasowana do wieku i możliwości uczestników.

Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragan, ulewa, burza) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na Facebooku MOSiR Elbląg.

Partnerem spacerów z leśnikiem jest Nadleśnictwo Elbląg.