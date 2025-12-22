Wskakuj na dmuchany tor w CRW Dolinka

W czasie świąteczno-noworocznym Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza mieszkańców i gości na porcję wodnej zabawy. Od 26 grudnia do 6 stycznia na basenie ponownie zagoszczą dmuchane tory przeszkód, które gwarantują świetną rozrywkę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Pływające konstrukcje w formie zjeżdżalni, mostków i innych przeszkód zamieniają zwykłą wizytę na basenie w prawdziwą przygodę. To połączenie ruchu i dobrej zabawy, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka są dostosowane do różnych grup wiekowych, dlatego z atrakcji może korzystać cała rodzina. To także świetny sposób, by po świątecznych smakołykach rozruszać się i spędzić czas w luźnej, pełnej śmiechu atmosferze.

O bezpieczeństwo uczestników przez cały czas zadba wykwalifikowana kadra ratowników.

Z atrakcji będzie można korzystać od drugiego dnia świąt, 26 grudnia, od godziny 14:00 aż do wtorku, 6 stycznia, do godziny 22:00. Wstęp na dmuchane tory przeszkód zawarty jest w cenie standardowego biletu na basen. Cennik dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.

Jeśli szukasz pomysłu na aktywne spędzenie świątecznego czasu, zabierz rodzinę i znajomych do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Świetna zabawa i dobra energia gwarantowane. Do zobaczenia na basenie!