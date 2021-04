"Wsparcie dla Truso jest znaczące" (Śladami publikacji)

W związku z publikacją 29 marca br. artykułu „Co dalej z Truso?” umieszczonego w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl, przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia, które w naszej opinii należą się Czytelnikom.

Autor artykuł poinformował o zbiórce pieniędzy prowadzonej za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych na wyjazd koszykarek Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso Elbląg na turniej ¼ finału mistrzostw Polski U15 do Bochni. W artykule zabrakło istotnej informacji. Temat związany z wysokimi kosztami wyjazdu koszykarek Truso został omówiony 25 marca podczas rozmowy telefonicznej prezesa MKS Truso oraz dyrektora Departamentu Sportu i Rekreacji UM w Elblągu. W trakcie rozmowy prezes MKS Truso został zapewniony, że klub otrzyma pomoc ze strony Miasta Elbląg.

Należy także podkreślić, że w marcu prezydent Elbląga Witold Wróblewski przyznał MKS Truso dotacje na realizację w tym roku dwóch zadań: upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania szkolenia w różnych dyscyplinach. Na realizację zadań związanych ze sportem dzieci i młodzieży klubowi została przyznana dotacja w wysokości 120 tysięcy złotych. To druga pod względem wysokości kwota, jaka została przyznana w tym konkursie.

Praktyką jest, że dotacje, w przypadku znaczących kwot, wypłacane są w transzach. Terminy wypłaty kolejnych transz są określane w umowach, które Miasto Elbląg zawiera z klubami sportowymi. Tak stało się również w przypadku MKS Truso.

Warto również zaznaczyć, że MKS Truso korzysta ze wsparcia Miasta Elbląg nie ponosząc kosztów związanych z wynajęciem obiektów miejskich, w których odbywają się treningi i organizowane są zawody, to jest: hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej.

Na koniec należy zauważyć, że kluby sportowe, również te prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, funkcjonują w oparciu o środki finansowe przekazywane przez samorządy, ale również pozyskując pieniądze w inny sposób: zachęcając do współpracy sponsorów, organizując akcje przekazywania 1 procenta podatku na ich rzecz czy pobierając składki członkowskie, czyli obowiązkowe wpłaty od członków stowarzyszenia.

Jednym z takich sposobów jest również organizowanie zbiórek pieniężnych za pośrednictwem serwisów internetowych. Z takiego rozwiązania korzystają także inne kluby w Polsce. Trudno więc zgodzić się z sugestią autora artykułu, że jest to „krzyk rozpaczy”, wynikający z braku wsparcia samorządu, czy innych podmiotów. Z powyższych danych jednoznacznie wynika bowiem, że to wsparcie jest i to znaczące. Cieszy natomiast fakt, że zarządu klubu sportowego szuka różnych dodatkowych rozwiązań dla sfinansowania bieżącej działalności związanej z prowadzeniem szkolenia i udziałem w zawodach.