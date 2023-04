Wspieraj naszych w Poznaniu

Koszykarze Basketballu Elbląg awansowali do finałów baraży o II ligę. Decydujące mecze rozegrają w Poznaniu i... liczą na doping swoich kibiców. Dla ekipy wyjazdowej organizowany jest autobus do Poznania.

99:93 (po dwóch dogrywkach) z Gimbasketem Wrocław. 111:75 z Pogonią Mogilno. 74:86 z Basketem Junior Poznań. W ten sposób koszykarze elbląskiego Basketballu wykonali kolejne trzy kroki w kierunku wymarzonej II ligi. Decydujące mecze rozegrają w Poznaniu. 21 kwietnia (godzina 17:30) zmierzą się z Kompaktowym Koszem Pleszew. 22 kwietnia (godzina 20) z MCKiS Jaworzno. I 23 kwietnia (godzina 12.30) z Wiarą Lecha Poznań. Więcej o rywalach naszych koszykarzy pisaliśmy tutaj.

Elbląscy kibice podczas sezonu zasadniczego i turnieju półfinałowego stworzyli fantastyczną atmosferę. Na co zwracali uwagę m. in. sami koszykarze. I „po cichu“ liczą na to, że w poznańskim Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej (tam odbędzie się turniej finałowy) będą mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców. Do II ligi awansują dwie najlepsze drużyny turnieju.

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Dla tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć swoim dopingiem Piotra Prokurata i kolegów organizowany jest wyjazd na sobotni i niedzielny mecz. Wyjazd zaplanowano 22 kwietnia (sobota) około godziny 14 sprzed Szkoły Podstawowej nr 11. Powrót (mamy nadzieję, że w szampańskich nastrojach) po niedzielnym meczu. Organizatorzy wyjazdu nie zapewniają noclegu w Poznaniu. Ten trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie.

Już wiadomo, że na meczach Basketballu będzie bębniarz z bębnem. Mile widziane także transparenty zagrzewające podopiecznych Arkadiusza Majewskiego do walki i białe koszulki. Koszt wyjazdu 100 złotych. Zapisywać się można pod numerem telefonu 515 152 075. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

Termin wyjazdu: 21 kwietnia, godzina 14

Termin powrotu: 22 kwietnia, po niedzielnym meczu

Koszt wyjazdu 100 zł

Informacje i zgłoszenia pod nr telefonu: 515 152 075