Wszystko, co musisz wiedzieć przed Elbląskim Biegiem Nocnym

Już w najbliższą sobotę, 27 września, wieczorową porą miłośnicy biegania zmierzą się w III edycji Elbląskiego Biegu pod Gwiazdami. Udział w imprezie weźmie aż 840 zawodników, a dodatkową atrakcją będzie widowiskowy pokaz laserów! Koniecznie sprawdź, co czeka na Ciebie w tę wyjątkową noc!

Biuro zawodów i odbiór pakietów startowych

Biuro zawodów znajdziecie w Centrum Handlowym Ogrody, przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, które jest sponsorem wydarzenia. Pakiety startowe będzie można odebrać od godziny 12:00 do 19:00. Wewnątrz pakietu, każdy zawodnik znajdziecie numer startowy z czipem, wodę oraz baton.

Uczestnicy są zobowiązani do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji i odbioru pakietu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druki dostępne w biurze zawodów) oraz swój dokument tożsamości. Dokumenty i zgody można również pobrać wcześniej na stronie elektronicznezapisy.pl.

Miejsca parkingowe, utrudnienia w ruchu i toalety

W sobotę, 27 września, na czas przeprowadzenia zawodów, w godzinach 17:00-24:00, z ruchu będą wyłączone ulice: Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kierunku północnym; ul. Antoniego Czuchnowskiego od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II oraz ul. Michała Rosnowskiego do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.

Miejsca parkingowe dla uczestników Biegu Nocnego będą udostępnione przy Centrum Handlowym Ogrody. Ze względu na przebieg trasy nie będzie możliwości zaparkowania samochodów przy Elbląskim Parku Technologicznym. Prosimy również o nie pozostawianie aut na trasie zawodów.

Przenośne toalety będą rozstawione w okolicach linii startu/mety.

Pokaz laserów

Zapraszamy wszystkich zawodników, kibiców oraz mieszkańców na spektakularny pokaz laserów, który rozpocznie się o godzinie 19:30. Dodatkowo również zachęcamy uczestników do zaopatrzenia się w odblaski i inne akcesoria widoczne w ciemności, które podkreślą wyjątkowy klimat Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami.

Rozgrzewka

Na 10 minut przed startem w okolicach linii startu, rozpocznie się wspólna rozgrzewka dla wszystkich zawodników biegu. O odpowiednie przygotowanie zawodników zadba licencjonowana instruktorka fitness – Magdalena Krupa.

Dystans i trasa

Startujący rozpoczną swój bieg o godz. 20:00 z alei Jana Pawła II (na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego), a następnie przebiegną ulicami: Antoniego Czuchnowskiego, Michała Rosnowskiego i wrócą na aleję Jana Pawła II skąd po linii prostej udadzą się na metę. Łączna długość trasy wynosi 5 kilometrów. Trasa okrężna, płaska, podbiegiem i zbiegiem na al. Jana Pawła II (nawierzchnia asfalt: 85 %, płyty betonowe 15%). Liczba punktów z wodą: dwa na trasie zawodów i jeden na mecie.

Nagrody

Każdy uczestnik po przekroczeniu linii mety otrzyma wyjątkowy medal. To co go będzie wyróżniało, to motyw z konstelacją gwiazd, a do tego świecące w ciemności detale i personalizowana szarfa.

Dodatkowo najszybsi zawodnicy i zawodniczki (w klasyfikacji generalnej oraz wiekowej) zostaną nagrodzeni statuetkami.

Program imprezy

12:00-19:00 - Wydawanie pakietów startowych - Centrum Handlowe Ogrody,

19:30-19:45 - Występ artystyczny.

19:50 - Wspólna rozgrzewka.

20:00 - Bieg na 5 km - kobiet i mężczyzn.

21:00 - Zamknięcie trasy.

21:20 - Ceremonia wręczenia nagród w okolicach Startu/Mety.