Wybierz sport, nie nałogi. Rodzinny festyn na Kalbarze

Wybierz sport, nie nałogi: pod takim hasłem już w najbliższą sobotę (10 października) na torze łyżwiarsko-wrotkarskim Kalbar w Elblągu odbędzie się rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny połączony z biegami. – Chcemy promować zdrowy tryb życia oraz aktywność ruchową jako najlepszy sposób na walkę z uzależnieniami – zapraszają organizatorzy.

Celem sobotniego pikniku rodzinnego na torze Kalbar przy ul. Agrykola jest promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej, a także wskazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i dopalaczy. To właśnie aktywność fizyczna jest dobrym sposobem na walkę z różnego rodzaju nałogami.

- W zdrowym ciele zdrowy duch. Zapraszamy do wspólnej zabawy na festynie, podczas którego przygotowaliśmy różne konkursy sportowo-rekreacyjne – informują organizatorzy.

Festyn rozpocznie się o godz. 11. Na początek zapraszamy do udziału w biegach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W zależności od wieku uczestnicy będą się ścigali na dystansie 333 metrów (jedno okrążenie po torze Kalbar), 1200 metrów i 3000 metrów. Udział w biegach jest bezpłatny. Zapisy chętnych prowadzone są za pośrednictwem serwisu internetowego www.elektronicznezapisy.pl. Na wszystkich na mecie będzie czekał pamiątkowy medal, a na najlepszych pamiątkowe gadżety (zapisy tutaj).

Aktywne spędzanie czasu będą promowały elbląskie kluby sportowe: EKO Gryf, ElAktywni, Orzeł, Truso, UKS Silvant i Wikingowie. Będzie także można wykazać się na dmuchanym torze komandosa lub wziąć udział w rywalizacji sportowych gier w laserowy paintball. Dzięki uprzejmości Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, od godz. 12.30 będzie wydawany bezpłatna zupa.

Zapraszamy również do specjalistycznego namiotu Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, który zaoferuje m.in. możliwość przejażdżki gokartem na pedały w alkogoglach. Będą tam także gadżety dla uczestników festynu.

Uczestnicy imprezy będą mieli okazję spróbować pokonać tor z pachołków z założonymi alkogooglami. Atrakcja jest nie tylko świetną zabawą, ale pokazuje także, jak bardzo alkohol zaburza percepcję i jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów po jego spożyciu.

W namiocie prowadzone będą również pogadanki profilaktyczne. Wszystko to po to, aby zachęcić najmłodszych do zdrowego stylu życia i wykształcić postawy wolne od przemocy i uzależnień.



ZALECENIE SANITARNE: Uczestnicy pikniku zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej zalecanych w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Festyn realizowany jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Impreza na torze Kalbar odbędzie się w sobotę (10.10) w godz. 11-16