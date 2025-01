WymyślaMY wspólnie z Wami

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przez cały rok dostarcza wielu okazji do różnego rodzaju aktywności sportowo-rekreacyjnych. Wszystkie działania, które realizujemy, są planowane z myślą o mieszkańcach Elbląga. I teraz, po raz drugi, właśnie im chcemy oddać głos, aby mogli współtworzyć ofertę na 2025 rok.

W kalendarzu MOSiR znajdują się zarówno duże, znane imprezy, takie jak Bieg Niepodległości, Bieg Piekarczyka czy Bażantarnia Jump&Run, jak i mniejsze inicjatywy, np. Duathlon, Aqua Maraton czy Miejskie Wycieczki Rowerowe. Łącznie to aż 220 wydarzeń rocznie, ale chcemy iść o krok dalej, tworząc nowe atrakcje, które trafią w potrzeby różnych grup wiekowych.

– W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili wiele ciekawych propozycji, które stały się dla nas inspiracją. Teraz ponownie pytamy: jakie wydarzenie chcielibyście zobaczyć w Elblągu? Wasze pomysły będą przez nas analizowane pod kątem organizacyjnym i finansowym, abyśmy mogli je włączyć do kalendarza na 2025 rok. W zanadrzu mamy już przygotowane nowości, którymi zaskoczymy mieszkańców, ale ciekawi jesteśmy również ich potrzeb – mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Ankieta dostępna online pozwala na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Propozycje mogą dotyczyć obiektów zarządzanych przez MOSiR, takich jak Lodowisko Helena, Tor Kalbar, Hala Sportowo-Widowiskowa czy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Można także uwzględnić przestrzenie miejskie, np. Bażantarnię czy Stare Miasto, które doskonale nadają się do plenerowych aktywności.

– Naszym celem jest, by mieszkańcy czuli, że mają wpływ na to, co dzieje się w mieście. Również dzięki ich pomysłom możemy tworzyć wydarzenia, które będą zarówno angażujące, jak i dostosowane do lokalnych oczekiwań – podkreśla Natalia Szrama.

Nie czekaj! Wypełnij ankietę i podziel się swoim pomysłem, który może wzbogacić sportowy kalendarz Elbląga w 2025 roku. Na Wasze propozycje czekamy do 26 stycznia, a najlepsze z nich nagrodzimy zestawem gadżetów.

Tekst i fot. MOSiR