Wystartuj w Biegu Piekarczyka

Pobiegnij z nami w największej biegowej imprezie w Elblągu. Zapisz się i dołącz do zabawy, aby pokonać jedną z dwóch tras, wiodących ulicami naszego miasta. Efektowna oprawa, profesjonalna organizacja i nagrody czekają na Ciebie w pierwszą niedzielę czerwca.

XIII edycja Biegu Piekarczyka wystartuje 5 czerwca, a więc warto już pomyśleć o zapisach, wyborze trasy i treningach. To dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo w Piekarczyku każdy może wziąć udział. Od tych, którzy jeszcze uczą się stawiać pierwsze kroki, po tych, co biegają od lat.

Uczestnicy mają szereg dystansów do wyboru. Najmłodsi startują na trasach 50, 100, 200 (dwie kategorie wiekowe), 300, 400 i 600 m. Trasy i pętle będą wyznaczone na ul. Teatralnej. Po wbiegnięciu na metę każdy otrzyma pamiątkowy medal. A dla dzieci będzie to coś znacznie więcej niż tylko nagroda za udział. Medal stanie się ogromną motywacją do biegania, sportu i aktywności fizycznej.

W kategoriach dorosłych wybór jest także szeroki. Jeżeli czujesz, że dopiero rozpoczynasz na serio przygodę z bieganiem – wystartuj na 5 km. Jedna pętla nie zmęczy Cię, ale dobrze przygotuje do startu na 10 km już w kolejnych edycjach naszej imprezy. Możesz także ruszyć na trasę w drużynie, a wiadomo, że w grupie biega się łatwiej i weselej. Zbierz min. 5 osób i razem wbiegnijcie na metę, w akompaniamencie oklasków. Te wszystkie biegi najlepiej okrasić założeniem oficjalnej koszulki Biegu Piekarczyka, które przygotowane będą dla dzieci i dla dorosłych.

Zapisz się więc na naszą imprezę. Sprawdź wszelkie szczegóły zapisów, zakupu koszulki, zgłoszenia drużyny, nowej trasy, treningów z Team Karaś Elbląg oraz wiele innych ciekawostek, które dostępne są na stronie.

Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.