Wywalczyły srebro, ale czują niedosyt

Maja Brzezińska, Julia Grzelak i Olga Jaskulska to trzy zawodniczki z naszego miasta, które w sezonie hokejowym 2019/2020 wywalczyły wraz z drużyną GKS Stoczniowiec srebrny medal Mistrzostw Polski Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie Kobiet.

Dziewczyny czują wielki niedosyt, bo w sobotę, 14 marca miały zagrać jeden z dwóch meczów finałów Mistrzostw Polski z broniącą tytułu Polonią Bytom. Do tego spotkania zawodniczki przygotowywały się od dłuższego czasu. Trener Henryk Zabrocki podkreśla, że była szansa na pokonanie zawodniczek z południa, bo drużyna była dobrze przygotowana zarówno fizycznie jak i mentalnie. Przypominamy, że w tym sezonie zasadniczym już raz udało się im wygrać z Polonią Bytom, co pokazuje, że złoty medal był w zasięgu ręki. Niestety Zarząd Polskiej Hokej Ligi działając na podstawie pkt 44.1. Regulaminu Rozgrywek PHL postanowił zakończyć sezon rozgrywkowy 2019/2020 z dniem 11 marca 2020 roku oraz przyznać miejsca medalowe w sezonie 2019/2020 klubom, które awansowały do półfinałów play-off według punktacji uzyskanej przez kluby w ćwierćfinałach play-off oraz w sezonie zasadniczym.

Zarówno Majka, Olga jak i Julia to zawodniczki klubu UKS Wikingowie, grające w barwach gdańskich na mocy umowy o współpracy pomiędzy klubami. Występy w seniorskiej lidze hokeja kobiet rozpoczęły około dwóch lat temu. Dziewczyny pozostają także w rezerwie Reprezentacji Polski Hokeja na Lodzie U18.