Z Gorzowa przez Elbląg do Paryża (po medal)

- Moim głównym celem jest medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - mówi Przemysław Korsak. Kajakarz został dziś (3 lutego) przedstawiony jako nowy zawodnik elbląskiego klubu Silvant Kajak.

Można śmiało napisać, że to jeden z największych transferów w kajakarskim światku. Mistrz świata młodzieżowców w czwórce na 500 metrów, akademicki mistrz świata w czwórce na 500 metrów, akademicki wicemistrz z Akademickich Mistrzostw Świata w jedynce na 1000 metrów. To najważniejsze sukcesy Przemysława Korsaka z ubiegłego roku. Na dzisiejszej konferencji prasowej kajakarz został zaprezentowany jako nowy zawodnik Silvant Kajak Elbląg. Dotychczas Przemysław Korsak występował w barwach G'Power Gorzów Wlkp.

- Trener Wojciech Załuski przekonał mnie do siebie swoim podejściem i zaangażowaniem, żeby przyjść do Elbląga. Plan na ten rok zakłada zrobienie kwalifikacji olimpijskiej. Patrząc na rozwój naszej grupy, myślę, że to cel do zrealizowania. A celem głównym jest medal na igrzyskach w Paryżu - mówił Przemysław Korsak.

O przepustkę na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku chce też powalczyć Przemysław Rojek. - Wkrótce jedziemy na zgrupowanie reprezentacji w Portugalii. Tam będziemy już pływać w osadach: dwójkach i czwórkach. Tam się wszystko okaże, jak trener wyselekcjonuje składy poszczególnych osad - mówił Przemysław Rojek, elbląski kajakarz.

Przemysław Korsak będzie walczył o igrzyska w czwórce na 500 metrów. Przemysław Rojek najpierw musi wywalczyć miejsce w czwórce. Niemal na pewno o przepustkę powalczy w jedynce na tysiąc metrów.

- Reprezentacja Polski będzie się ubiegać o kwalifikację olimpijską w czwórce na 500 metrów, w dwójce na 500 metrów i jedynce na 1000 metrów. Przemek Korsak w ubiegłym roku zdobył złoty medal na mistrzostwach świata i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tej osadzie się znajdzie - wyjaśniał Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy. - Czy w tej osadzie znajdzie się miejsce dla Przemka Rojka? Tego nie wiemy. W ubiegłym roku Przemek miał kontuzję i trener reprezentacji nie mógł go sprawdzić w zawodach w składzie czwórki. Jeżeli nie znajdzie się w tej osadzie, to jest głównym faworytem do startu na jedynce na 1000 metrów.

2023 rok w elbląskich kajakach zapowiada się bardzo ciekawie. Wewnątrz klubowa rywalizacja dwóch czołowych kajakarzy młodego pokolenia powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki. A my trzymamy kciuki za medale i upragniony bilet do Paryża.

- Na mistrzostwach Polski na poznańskim torze Malta miałem okazję oglądać dwóch Przemków w wyścigu jedynek na 1000 metrów. Cieszę się, że teraz obaj, Przemek Rojek, który był wówczas pierwszy i Przemek Korsak, wówczas drugi, są dziś zawodnikami jednego klubu - mówił Edward Parzych, sponsor elbląskiego klubu. - Powinno to mieć oddźwięk na arenie międzynarodowej.

- Cieszymy się z tego, że mamy w naszym gronie najlepszych zawodników w Polsce. Dążymy do tego, żeby Elbląg stał się kolebka kajakarstwa. I żeby tutaj stworzyć najlepszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o drużynę seniorską - dodał Wojciech Załuski.

- To już nie jest konkurent, tylko partner do współpracy. Myślę, że będziemy robić teraz jeszcze lepszą robotę. Zarówno w klubie jak i w kadrze narodowej - uzupełnił Przemysław Rojek.