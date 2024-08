Z Holendrami bez happy endu (Elblążanie w Paryżu)

W pierwszym piątkowym (2 sierpnia) meczu koszykówki 3x3 Polacy przegrali z Holandią. Do zwycięstwa zabrakło niewiele, późnym wieczorem biało-czerwoni zmierzą się z Serbią.

Po czwartej kolejce spotkań zarówno Polska jak i Holandia miały bilans 2-2. Bezpośredni mecz pomiędzy tymi drużynami dawał zwycięzcy „prawie pewne” miejsce w ćwierćfinale.

To był niezwykle wyrównany pojedynek. Zaczął się jednak nie najlepiej dla Polaków. Holendrzy w dwie minuty wyszli na prowadzenie 5:2, tymczasem nasi koszykarze łapali faule. Minutę później biało-czerwoni zmniejszyli straty do 4:6. Potem Przemek Zamojski rzucił z dystansu i był remis. I od tej chwili mecz się wyrównał, żadna z drużyn nie potrafiła zbudować sobie większej przewagi. Po pięciu minutach było 10:10. Trzy minuty przed końcem 14:14 po dwóch osobistych elblążanina. I to był koniec dobrych informacji dla drużyny Piotra Renkiela.

Holendrzy zdołali odskoczyć, około 1,5 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Adrian Bogucki szarpnął za siatkę. Sędziowie zdecydowali o zaliczeniu trafienia rywali i tym samym Holendrzy wygrali ten niezwykle emocjonujący pojedynek.

W piątek (2 sierpnia) o godzinie 22:05 biało-czerwoni zmierzą się z Serbami.

Polska – Holandia 17:21