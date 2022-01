Z jednym karnetem na obiekty sportowe MOSiR

Obowiązujące dotąd w CRW Dolinka i Krytej Pływalni karnety można realizować również na Krytym Lodowisku Helena i Torze Kalbar, a także opłacić zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em. Możliwość korzystania za pomocą jednej karty z 4 obiektów i różnorodnych zajęć jest nowoczesnym rozwiązaniem, które daje dodatkowe korzyści w postaci większej kwoty do wykorzystania.

Z myślą o elblążanach, którzy lubią aktywnie spędzać czas i korzystają z różnych obiektów sportowych, wprowadzony został ujednolicony system karnetów. Dzięki temu z łatwością opłacimy bilety wstępu na elbląskie pływalnie i lodowiska przy użyciu jednej karty. Dodatkową korzyścią z posiadania takiego karnetu są bonusowe wartości doładowania, które, w zależności od ceny zakupu, wahają się od 10 do nawet 50 procent.

Abonament należy wykorzystać w okresie ważności karnetu. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane, lecz klient przed upływem terminu ważności karnetu doładuje go nową kwotą, wówczas niewykorzystane środki przechodzą na kolejny okres. Ważność karnetów i ilość środków na koncie można sprawdzić w kasie w dowolnym obiekcie lub przez Internet logując się do panelu klienta pod adresem panelklienta.elblag.eu. Doładowanie karnetów można opłacić również w kasie lub przez Internet w panelu klienta.

Minimalna kwota doładowania to 50 zł – wówczas do wykorzystania na karcie jest 55 zł. Okres ważności to 1 miesiąc. Maksymalna kwota doładowania to 1000 zł – bonus w tym przypadku wynosi 50%, czyli do wykorzystania w ciągu 1 roku mamy aż 1500 zł. Jednorazowa opłata za kartę wynosi 15 zł.

KARNETY

Cena karnetu Kwota doładowania Bonus Okres ważności 50,00 zł 55,00 zł 10% - 5 zł 1 miesiąc 100,00 zł 120,00 zł 20% - 20 zł 3 miesiące 200,00 zł 250,00 zł 25% - 50 zł 3 miesiące 300,00 zł 390,00 zł 30% - 90 zł 6 miesięcy 500,00 zł 700,00 zł 40% - 200 zł 1 rok 1000,00 zł 1500,00 zł 50% - 500 zł 1 rok

Zachęcamy do zakupu karnetu, który ułatwi korzystanie z miejskich obiektów sportowych: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Krytej Pływalni, Krytego Lodowiska Helena i Toru Wrotkarsko-Łyżwiarskiego Kalbar, a także zajęć odbywających się w tych obiektach w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em, w tym: Joga, Zumba, Turbo Spalanie, Nauka jazdy na łyżwach, Aqua Fitness, Aerobik w wodzie dla Seniorów.