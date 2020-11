Z podgrzewanej murawy wychodzą nici

W lipcu Olimpia Elbląg poinformowała, że ratusz rozpoczął planowanie montażu podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim. Tymczasem w projekcie budżetu miasta na przyszły rok takiej inwestycji nie ma. Dlaczego?

Na początek przypomnijmy sobie drugoligową wiosnę w ubiegłym sezonie. Olimpia Elbląg niemal do końca miała szanse awansować do baraży o pierwszą ligę. Warunkiem było posiadanie podgrzewanej murawy lub obietnica zainstalowania takiej.

I taka obietnica padła – taką przynajmniej informację przekazała Olimpia na swojej stronie internetowej. „W poniedziałek (13 lipca) prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował zarząd Olimpii o rozpoczęciu planowania montażu podgrzewanej murawy na stadionie przy A8. Ta decyzja otworzyła możliwość ubiegania się o licencję na grę na zapleczu ekstraklasy.” - pisaliśmy na naszych łamach.

Ostatecznie Olimpia do gry w barażach się nie zakwalifikowała. Dziś żółto-biało-niebieskim bliżej jest do III ligi niż na zaplecze ekstraklasy. Ale w przyszłym sezonie znowu przy A8 mogą ożyć nadzieję na awans do I ligi. I znowu będzie potrzebna podgrzewana murawa.

Tymczasem w projekcie budżetu Elbląga na rok 2021 nie ma takiej inwestycji jak montaż podgrzewanej murawy. To może w przyszłych latach? Wszak prezydent powiedział. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej też tej inwestycji nie ma. Zapytaliśmy o to w elbląskim ratuszu.

- Jeśli chodzi o projekt budżetu na rok 2021 to prace nad nim cały czas trwają. Ostateczny budżet na rok przyszły i planowane zadania inwestycyjne poznamy po zatwierdzeniu dokumentu, czyli pod koniec grudnia. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta ze względu na trudną sytuację budżetową miasta, spowodowaną znacznym uszczupleniem dochodów gminy miasta Elbląg w wyniku decyzji rządu RP, a także kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, pierwszeństwo mają inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Zapytaliśmy o to z jakich programów zewnętrznych planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację stadionu lub kompleksu przy Agrykola? Odpowiedzi nie dostaliśmy. Tymczasem w Polsce... W lipcu tego roku w Zabrzu podpisano umowę na budowę treningowego boiska trawiastego za 4,7 mln zł dla Górnika Zabrze. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu. ”Zakres robót obejmie m.in.: budowę boiska o podgrzewanej murawie trawiastej o wymiarach 105 x 68 m na osi północ-południe; wykonanie instalacji ogrzewania boiska oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury węzła cieplnego stadionu do jego zasilania; przygotowanie infrastruktury pomiędzy węzłem, a boiskiem do ogrzewania murawy; instalację drenażu terenu oraz instalację podlewania wraz ze zbiornikiem retencyjnym zasilanym przez wody pozyskane z drenażu.” - informuje portal metropoliagzm.pl.

Dofinansowanie z funduszy europejskich na modernizację stadionu pozyskało Barczewo (województwo warmińsko - mazurskie) na modernizację stadionu czwartoligowej Pisy.

"Ponad 3 miliony złotych (85%wartości zadania) pozyskała gmina Barczewo na Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego i ciągi piesze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 "Rewitalizacja Obszarów Miejskich." - możemy przeczytać na profilu gminy w mediach społecznościowych.

Zapytaliśmy też o ewentualny harmonogram prac przy modernizacji stadionu i kompleksu sportowego przy ul. Agrykola 8. I też nie dostaliśmy odpowiedzi.

Jeżeli miasta nie stać na dostosowanie „reprezentacyjnego” stadionu piłkarskiego do potrzeb wyższej ligi, to powinno być to powiedziane wprost. Zwłaszcza, że podgrzewana murawa na A8 to nie jest koniec infrastrukturalnych potrzeb środowiska sportowego. Żeby daleko nie szukać: lekkoatleci od kilkudziesięciu lat czekają na pełnowymiarowy stadion.

Debata na temat przyszłorocznego budżetu jest zaplanowana na 8 grudnia. Czy ktoś się zapyta o interesy elbląskich sportowców?

W sprawie piłkarzy wg miasta na razie jest dobrze: - Pragnę jednocześnie podkreślić, że na dzień dzisiejszy stadion przy ul. Agrykola spełnia wszelkie wymagania ligi, w której obecnie gra Olimpia Elbląg – pisze Joanna Urbaniak.