Zagrają o medale

Juniorki Energi MKS Truso w dniach 27-28 lutego rywalizować będą o medale mistrzostw Polski w piłce ręcznej. - Podchodzimy do tego turnieju bez presji, z pokorą, mimo że stawką jest tytuł mistrza Polski. Niezależnie od wyniku jaki zdobędziemy w Warszawie już teraz jesteśmy z siebie bardzo dumne, bo jesteśmy w najlepszej czwórce w kraju - mówi kapitan Energi MKS Truso Nikola Jankowska.

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg poszczególne etapy mistrzostw Polski przeszły jak burza, nie przegrywając żadnego meczu w regulaminowym czasie gry. Elblążanki mają za sobą trzy turnieje, każdy z nich kończyły na pierwszym miejscu i zasłużenie wywalczyły awans do Final Four Mistrzostw Polski juniorek. Oprócz naszej drużyny w gronie czterech czołowych zespołów znalazł się także AZS AWF Handball Warszawa, Korona Handball Kielce oraz Agrykola Warszawa.

Decyzją ZPRP turniej zostanie rozegrany w Warszawie w dniach 27-28 lutego, a piątkowym rywalem naszej drużyny będzie gospodarz turnieju AZS AWF. To zespół, który w drodze do Final Four wygrał osiem meczów, a uległ jedynie warszawskiej Agrykoli. Juniorki AZS największy sukces odniosły w sezonie 2020/2021, kiedy to sięgnęły po mistrzostwo Polski. W drugim półfinale kielczanki zmierzą się z Agrykola Warszawa. Korona od kilku sezonów regularnie melduje się w krajowej czołówce. Na osiem rozegranych meczów w tym sezonie, dwa przegrały, w tym z Truso Elbląg oraz Pogonią Zabrze. W minionym sezonie juniorki młodsze Korony uplasowały się tuż na podium mistrzostw Polski, a dwa lata temu wywalczyły brąz. Ich warszawski rywal prezentuje się bardzo solidnie. Szczypiornistki Agrykoli w drodze do Final Four rozegrały dziewięć meczów, przegrały jedynie z Pogonią Zabrze. Warszawianki w ostatnim czasie przyzwyczaiły swoich kibiców do gry o medale. Poprzedni sezon zakończyły na 3. miejscu mistrzostw Polski. Wcześniejsze dwa sezony- jako juniorki młodsze - sięgały po złote medale.

Zawodniczki Energi MKS Truso wiedzą, że czeka je ciężcie zadanie, jednocześnie mają świadomość jak niewiele dzieli je od medali.

- Jesteśmy bardzo zdeterminowane i głodne wygranej, w końcu gramy już o medale mistrzostw Polski. Wiemy, że to dotychczas nasza najważniejsza impreza i nie będzie ona łatwa. Skupiamy się na tym, żeby zagrać jak najlepsze zawody i pokazać jak najlepszy poziom. Podchodzimy do tego turnieju bez presji, z pokorą, mimo że stawką jest tytuł mistrza Polski. Niezależnie od wyniku jaki zdobędziemy na turnieju w Warszawie już teraz jesteśmy z siebie bardzo dumne, bo jesteśmy w najlepszej czwórce w kraju. Na ten moment uważam, że i tak już wygrałyśmy bardzo dużo. Mamy najlepszych kibiców którzy są z nami zawsze i wszędzie, bez względu na na wynik. Mamy najlepszych trenerów, którzy są dla nas wielkim wsparciem, w końcu to oni razem z nami przeszli tę wymagającą drogę do Final Four i wierzyli w nas czasami bardziej niż my same w siebie. A przede wszystkim zbudowałyśmy drużynę, która jest ze sobą zarówno w tych dobrych jak i trudnych chwilach. I to jest nasze największe zwycięstwo - mówi kapitan Truso Nikola Jankowska.

Ogromnie dumna ze swojej drużyny jest trenerka Marta Czapla.

- Finale Four to dla nas wielki sukces oraz zaszczyt. Rywalizujemy z trzema topowymi zespołami w Polsce w walce o medale. Nie byłyśmy faworytem tych mistrzostw. Jesteśmy również debiutantem w finałowym starciu. Zarówno zespół z Agrykoli jak i Kielc od lat zdobywał medale na imprezach mistrzowskich. AZS Warszawa nasz przeciwnik w walce o finał ma w swoim składzie zawodniczki grające na co dzień w Lidze Centralnej i na dodatek jest gospodarzem turnieju. Postaramy się być przygotowane do tego meczu jak najlepiej zarówno taktycznie jak i mentalnie. Trzymajcie za nas mocno kciuki - mówi Marta Czapla.

Zespoły rywalizować będą w warszawskiej Hali Gier AWF mieszczącej się przy ul. Marymonckiej 34. Pierwszy piątkowy półfinał pomiędzy Agrykolą a Koroną rozpocznie się o godz. 17:30. Truso i AZS zagrają swój mecz o godz. 19:30. W sobotę mecz o 3. miejsce rozegrany zostanie o godz. 14, natomiast wielki finał rozpocznie się o godz. 16. Klub zaprasza kibiców do wspólnego autokarowego wyjazdu w sobotę o godz. 9:30 spod hali przy ul. Kościuszki. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem biuro.truso1957@gmail.com, gdzie należy podać imię, nazwisko i nr tel.