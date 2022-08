24 września w elbląskiej Bażantarni odbędzie się inauguracja tegorocznego cyklu Garmin MTB Series. Wstępem do zawodów będzie podjazd Góralem na Chrobrego, którego organizatorami są: MOSiR w Elblągu oraz Labosport. Udział w zawodach może wziąć każdy. Dodatkowo odbędą się również wyścigi rowerowe dla dzieci. Właśnie ruszyły zapisy.

Uphil Góralem na Chrobrego odbywał się już dwukrotnie. Tym razem po raz pierwszy wystartuje jako wstęp do imprezy Garmin MTB Series Elbląg. Zawodnicy będą mieli do pokonania kilkusetmetrowy odcinek prowadzący od podnóża Góry Chrobrego na sam jej szczyt. Podjazd będzie prologiem Garmin MTB Series, a najszybsi zawodnicy otrzymają bonifikaty czasowe do klasyfikacji generalnej całego cyklu. W imprezie mogą wziąć udział zawodnicy startujący w wydarzeniu Garmin MTB Series Elbląg, a także osoby, które nie biorą udziału w późniejszych zawodach. Wszyscy uczestnicy Góralem na Chrobrego otrzymają bonifikaty czasowe do klasyfikacji generalnej Garmin MTB Series. Dodatkową atrakcją będą również zmagania najmłodszych, którzy wezmą udział w wyścigach rowerowych dla dzieci.

Trasa

Wyścig odbędzie się po wytyczonej, oznakowanej trasie o długości ok. 500 m. Będzie to podjazd pod Górę Chrobrego. Start umiejscowiony będzie u podnóża góry, zaś meta na jej szczycie. Limit czasowy podjazdu pod Górę Chrobrego wynosi 10 minut.

Wyścigi rowerowe dla dzieci

Wyścigi rowerowe dla dzieci w zależności od ich kategorii wiekowej odbędą się na 3 dystansach: ok. 100 m (3-6 lat), ok. 300 m (7-10 lat) oraz ok. 600 m (11-13 lat). Każdy z najmłodszych zawodników otrzyma pamiątkowy medal.

Zapisy

Zapisy na prolog Góralem na Chrobrego i wyścigi rowerowe dla dzieci właśnie ruszyły na stronie internetowej www.mtbseries.pl. Ilość miejsc jest mocno ograniczona! Wpisowe na wydarzenie Góralem na Chrobrego wynosi 15 zł, natomiast udział w Wyścigach Rowerowych dla Dzieci do 13 roku życia jest bezpłatny.

Pliki do pobrania

Regulamin – Góralem na Chrobrego

Regulamin – Wyścigi Rowerowe dla Dzieci

Oświadczenie – uczestnik pełnoletni

Oświadczenie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Garmin MTB Series to cykl imprez organizowanych dla miłośników błota, pyłu, głębokiego piasku, dużych kamieni i stromych zjazdów. To już 9. edycja tych zawodów! Etapy cyklu odbędą się w 3 lokalizacjach: Elbląg/Bażantarnia (24.09.2022), Tolkmicko-Kadyny/Wysoczyzna Elbląska (01.10.2022) i Gdańsk/Trójmiejski Park Krajobrazowy (08.10.2022).

Wszelkie newsy dot. cyklu można znaleźć na Facebooku Garmin MTB Series.

Gospodarz – prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Labosport Polska

Sponsor tytularny – Garmin

Sponsor – firma spawalnicza i biuro pracy WAITW, właściciel Gaming Room oraz E-Bike.