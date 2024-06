Zapisz się na Iron Hand

Podczas Dni Elbląga, w niedzielę 23 czerwca, od godziny 9:00 Elbląg po raz kolejny stanie się areną niezwykłych zmagań, siły, determinacji i wytrwałości. Wszystko za sprawą zawodów Iron Hand. Zachęcamy udziału.

Czym jest Iron Hand? To wyjątkowa próba dla odważnych - uczestnicy trzymając się rękoma metalowej liny przemieszczają się na drugą stronę rzeki Elbląg.

Dlaczego warto wziąć udział w Iron Hand? To nie tylko kolejne zawody - to możliwość przekroczenia swoich granic, zdobycia nowych umiejętności i nawiązania niezapomnianych znajomości. To także okazja realizacji nowego wyzwania i pokonania własnych słabości, stając się silniejszym i bardziej pewnym siebie.

Nie wahaj się dłużej i dołącz do tego ekscytującego wydarzenia! Zapisy trwają pod linkiem wystarczy kilka chwil, by stać się częścią tego niezapomnianego wydarzenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym zawodnikiem, czy początkującym entuzjastą, Iron Hand czeka na Ciebie.

Przyjdź i zobacz, jak adrenalina miesza się z determinacją i sportowym entuzjazmem.