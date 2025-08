Zawody dla dzieci i młodzieży na pumptracku nad Jarem

Już w najbliższą środę, 6 sierpnia ponownie widzimy się na wakacyjnych zawodach na hulajnodze i rowerach dla dzieci i młodzieży. Tym razem rywalizacja odbędzie się nad Jarem, przy ul. Kłoczowskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

To będzie już drugie spotkanie z pumptrackiem tego lata. Tym razem rywalizacja odbędzie się na torze przy ul. Kłoczowskiego. W zawodach mogą wziąć udział uczestnicy w wieku od 8 do 19 lat (wiek w dniu zawodów). Uczestnicy mogą startować zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Rejestracja będzie możliwa bezpośrednio w biurze zawodów od godziny 16:00. Start imprezy o godz. 17. Osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Na zwycięzców będą czekać pamiątkowe puchary.

Zapraszamy do kibicowania. To idealna okazja by zobaczyć niesamowite popisy młodych talentów!

Wydarzenie odbywa się w ramach Wakacji z MOSiR-em i udział w nich jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram oferty wakacyjnej znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.