Zdrowie i energia na dobry dzień!

Jeśli szukasz sposobu na aktywny początek dnia, „Poranki z Aqua Fitness” będą doskonałym wyborem. Podczas 35-minutowego treningu poczujesz przypływ energii, wzmocnisz swoje ciało i poprawisz nastrój. Zajęcia prowadzi doświadczona instruktorka, która zadba o to, aby trening był efektywny i dostosowany do Twoich możliwości.

Dlaczego warto wybrać Aqua Fitness?

Ćwiczenia w wodzie są wyjątkowo korzystne, ponieważ angażują całe ciało, jednocześnie chroniąc stawy i kręgosłup przed nadmiernym obciążeniem. Regularne uczestnictwo w zajęciach pozwala wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję i spalić kalorie, co przekłada się na lepsze samopoczucie i ogólną poprawę zdrowia. Dzięki działaniu wody trening nie tylko sprzyja wysiłkowi fizycznemu, ale także pomaga się zrelaksować i zredukować poziom stresu, co czyni go idealnym sposobem na rozpoczęcie dnia. Zajęcia są odpowiednie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną, jak i dla tych, które trenują regularnie. Licencjonowana instruktorka dba o to, aby ćwiczenia były dostosowane do poziomu grupy, a ich intensywność pozwalała każdemu czerpać maksimum korzyści.

Harmonogram i cennik

Zapraszamy na zajęcia w każdy poniedziałek i środę o godzinie 8:30 do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Koszt uczestnictwa to 30 zł za jednorazowe wejście, natomiast dostępne są również karnety w cenie 110 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 190 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca. Wykupiony karnet obowiązuje zarówno w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, jak i w Krytej Pływalni.

Pozostałe zajęcia Aqua Fitness

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w porannych treningach lub szukają innych form zajęć, przygotowano także różnorodne opcje, które odbywają się zarówno w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, jak i na Krytej Pływalni. Szczegółowy harmonogram znajdziesz na mosir.elblag.eu.