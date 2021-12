Zespołowe Mistrzostwa Elbląga

W środę (15 grudnia), w kawiarni "U Aktorów", odbyły się Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Elbląga w Brydżu Sportowym. Gośćmi specjalnymi byli brydżyści Regina Wołek i Bogusław Gierulski z Elbląga, którzy tego dnia obchodzili urodziny i imieniny. W czasie inauguracji Igrzysk Brydżowych uczestnicy zawodów odśpiewali solenizantom tradycyjne „100 lat”.

Na zawody przyjechała plejada gwiazd z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego a na starcie w wyścigu o miejsca na podium wystartowało 9 drużyn. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk a w ostatniej rundzie z wielką determinacją do ataku przeszedł team Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, zdobywając cenne punkty, które były kluczem do zwycięstwa i zdobycia zaszczytnego tytułu Drużynowego Mistrza Elbląga. Zespół wystąpił w składzie: kpt. arcymistrz międzynarodowy Bogusław Gierulski, Ryszard Pichla, Jerzy Ratkowski i Jerzy Sukow. Kolejne tytuły zdobyli kolejno: Bridge Club Zamek Elbląg oraz team Pianpum Lębork.

- Bardzo się ciesze, że otrzymałam z zespołem zaproszenie na te prestiżowe igrzyska brydżowe, podczas których panowała miła atmosfera. Gra w tych zawodach była wielkim wyzwaniem i okazją do odnowienia spotkań w kameralnej atmosferze, podniesienia poziomu umiejętności i złożenia wzajemnie sobie życzeń świąteczno-noworocznych. Jeśli zdrowie i czas pozwolą chętnie weźmiemy udział w kolejnych mistrzostwach. W imieniu wszystkich uczestników pragnę podziękować zarządowi Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego za profesjonalne przygotowanie i zorganizowanie mistrzostw, a dyrekcji kawiarni "U Aktorów" za udostępnienie sali do gry. Dziękuję również solenizantom za poczęstunek podczas spotkania – mówi Janina Maksymowicz, ikona elbląskiej sceny brydżowej, mająca na koncie wiele nagród i wyróżnień.

Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego z okazji nowego roku przesyła najlepsze życzenia dobrego zdrowia, oraz wielu sukcesów w sporcie, życiu osobistym i na polu zawodowym.