Zima trwa, forma nie czeka

Ferie zimowe dobiegły końca, a aura za oknem nie daje taryfy ulgowej – mróz i śnieg skutecznie przypominają, że zima jeszcze długo z nami zostanie. To jednak idealny moment, by zamiast chować się pod kocem, postawić na regularny ruch. Program Aktywuj się z MOSiR-em udowadnia, że dobra forma nie zależy od pogody, tylko od decyzji.

Tydzień pod znakiem fitnessu

Zajęcia fitness w ramach programu odbywają się głównie na Lodowisku Helena i są rozłożone tak, by każdy mógł znaleźć dogodny termin – zarówno po pracy, jak i wieczorem. Miłośnicy spokojniejszych form mogą rozpocząć tydzień od jogi w poniedziałki i środy o godzinie 18:00. To zajęcia z limitem 35 osób, nastawione na rozciąganie, oddech i regenerację.

Osoby szukające wzmocnienia i stabilizacji chętnie wybierają pilates, który odbywa się we wtorki i czwartki o 17:15 oraz 18:15. Każda z grup liczy maksymalnie 33 uczestników, co pozwala na komfortowy trening i większą uwagę instruktora.

Dla tych, którzy wolą dynamiczne tempo, MOSiR proponuje Turbo Spalanie – intensywne treningi interwałowe w poniedziałki i środy o 19:15 oraz w piątki o 18:30. Równie energicznie jest na zajęciach FitStep, które odbywają się w poniedziałki i środy o 20:15 oraz w piątki o 17:30. W każdej z tych grup obowiązują limity – odpowiednio 35 i 33 osoby.

Nieodłącznym elementem programu jest także Zumba. To trening, który łączy ruch, muzykę i dobrą energię, a przy okazji skutecznie poprawia nastrój. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o 19:30 oraz 20:30. We wtorki najpierw zaczynamy z grupą początkującą, a po nich melduje się grupa zaawansowana, natomiast w czwartek zamieniamy kolejność. Każda grupa może liczyć do 40 uczestników.

Zdrowy kręgosłup i zajęcia specjalistyczne

W środowym harmonogramie znalazło się również miejsce na zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, prowadzone na sali fitness Krytej Pływalni o godzinie 19:15. To kameralna propozycja z limitem 15 osób, skierowana do tych, którzy chcą zadbać o plecy, postawę i komfort codziennego funkcjonowania.

Aktywność w wodzie – od poranka do wieczora

Zimą dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w wodzie, dlatego program obejmuje kilka ich wariantów. Tydzień można rozpocząć od „Poranków z Aqua Fitness” w poniedziałki i środy o 8:30 w CRW Dolinka – to idealna opcja na aktywne rozpoczęcie dnia.

Wieczorne treningi Aqua Fitness odbywają się zarówno na Krytej Pływalni, jak i w CRW Dolinka. W poniedziałki, środy i piątki o 20:05 uczestnicy mogą wziąć udział w Aqua Basic na Krytej Pływalni, natomiast we wtorki i czwartki o 19:45 zajęcia odbywają się w Dolince. Ruch w wodzie pozwala popracować nad kondycją i siłą, jednocześnie odciążając stawy.

Z myślą o starszych uczestnikach przygotowano Aqua Senior – zajęcia o łagodniejszej intensywności, prowadzone w soboty o 11:00 i 12:00 na Krytej Pływalni.

Aktywność także dla najmłodszych

Program „Aktywuj się z MOSiR-em” nie zapomina o dzieciach. W soboty Lodowisko Helena wypełnia się energią najmłodszych uczestników Zumby Kids. Zajęcia odbywają się o 10:00 dla dzieci w wieku 4–6 lat oraz o 11:00 dla grupy 7–12 lat i są doskonałym sposobem na aktywną, radosną sobotę.

Ruch, który pomaga przetrwać zimę

Aktywuj się z MOSiR-em to program, który nie uznaje sezonowych wymówek. Jest elastyczny, różnorodny i dostępny dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy aktualnej formy. Zima może być wymagająca, ale regularny ruch skutecznie pomaga ją oswoić. Bo dobra forma nie zależy od pogody – zależy od decyzji. A tę najłatwiej podjąć razem z MOSiR-em!