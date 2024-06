Zobacz film z Biegu Piekarczyka

XV Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka przejdzie do historii. To za sprawą fantastycznej frekwencji - w biegu głównym, towarzyszącym i w mini biegu wzięło udział łącznie 1700 osób. Dziękujemy wszystkim biegaczom, a także kibicom, wolontariuszom i sponsorom, którzy tak licznie przybyli i wspierali zawodników. Zapraszamy do obejrzenia filmu i zdjęć z mini biegu i biegu głównego.

