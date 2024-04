Zobacz koszulkę i medal na Bieg Piekarczyka

Takiego medalu nie miała żadna dotychczasowa impreza biegowa w Elblągu. Mowa o projekcie łączonym trzech biegowych imprez, które cyklicznie odbywają się w różnych częściach Elbląga. Oczywiście chodzi o Bieg Piekarczyka, Bieg Nocny i Bieg Niepodległości. Od dzisiaj rusza również sprzedaż koszulek na Bieg Piekarczyka, który odbędzie się 9 czerwca. Zapisz się już teraz na bieg i weź udział w wielkiej sportowej imprezie.

Z okazji tegorocznego cyklu biegów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprojektował specjalny medal, który będzie łączył trzy wyjątkowe wydarzenia: Bieg Piekarczyka, Bieg Nocny oraz Bieg Niepodległości. To jedyna taka okazja, by zdobyć wyjątkowe wyróżnienie, które podkreśli udział we wszystkich biegach.

- Przygotowując się koncepcyjnie do organizacji wydarzenia, pomyśleliśmy, że 15. edycja wymaga specjalnej oprawy. W tym roku oprócz jubileuszowej edycji Piekarczyka, będziemy obchodzili okrągłą, 10. edycję Biegu Niepodległości. Oprócz tych dwóch dużych imprez, równie mocną pozycją jest Bieg Nocny, który w tym roku odbędzie się po raz drugi. Łącząc te trzy wydarzenia, zaprojektowaliśmy medal, który tworzy spójną całość. Chcieliśmy, aby był to dodatkowy motywator dla uczestników, bo wiemy, że spora część naszych biegaczy bierze udział we wszystkich naszych imprezach biegowych. Mam nadzieję, że udało nam się zaskoczyć i zrobić coś innego niż do tej pory. Niech ten wyjątkowy medal będzie fantastyczną pamiątką dla uczestników – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Do kompletu z medalem opracowana została wysokiej jakości koszulka techniczna, które zapewnia doskonałą wentylację i komfort podczas biegu. Tym razem nie będzie to koszulka w klasycznym, białym kolorze, ale wyróżniającym się niebieskim odcieniu. Oczywiście jej głównym motywem jest grafika promująca tegoroczną edycję Piekarczyka.

Koszulki dla dorosłych dostępne są w rozmiarach: S (szerokość 48 cm, wysokość 70 cm), M (szerokość 51 cm, wysokość 72 cm), L (szerokość 54 cm, wysokość 73 cm), XL (szerokość 57 cm, wysokość 74 cm), XXL (szerokość 60 cm, wysokość 75 cm).

Koszulki dla dzieci dostępne są w rozmiarach: 4 lata (szerokość 34 cm, wysokość 50 cm), 8 lat (szerokość 38 cm, wysokość 55 cm), 12 lat (szerokość 42 cm, wysokość 60 cm), 16 lat (szerokość 46 cm, wysokość 65 cm).

Koszulki w cenie 45 zł można zamówić na stronie elektronicznezapisy.pl do 2 czerwca, do godziny 23:59.

Internetowe zgłoszenia na Bieg Główny (10 km) i Bieg Towarzyszący (5 km) przyjmujemy do 5 czerwca włącznie.

Organizatorami Elbląskiego Biegu Piekarczyka są Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sponsorem głównym wydarzenia jest FLSMIDTH MAAG GEAR sp.z o.o Ambasadorem biegu jest Iga Baumgart-Witan.