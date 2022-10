Zobacz medal i koszulkę na Bieg Niepodległości

Zapisy na VIII edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości zakończą się za 2 tygodnie, 7 listopada. W trakcie odliczania dni do biegu zachęcamy do zapoznania się z nowymi wzorami medali i okolicznościowych koszulek. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w popularnym biegu oraz zakupem pamiątkowego t-shirtu, wejdź na stronę.

Nagrody to nieodzowna część każdych sportowych zawodów. Nie inaczej jest w przypadku Elbląskiego Biegu Niepodległości, za ukończenie którego każdy biegacz otrzymuje pamiątkowy i jedyny w swoim rodzaju medal. Na VIII edycję Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował nowy projekt i już niebawem nagrodzi nim startujących dorosłych oraz dzieci.

Inną pamiątką z popularnej imprezy będzie okolicznościowa koszulka, której projekt także nawiązuje do obchodzonego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Na stronie elektronicznezapisy.pl istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci (3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat) i dla dorosłych w rozmiarach od S do XXL. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Zgłoszenia do VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej do 7 listopada 2022 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł.

Organizatorami VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny: Studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorzy i partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, WAITW – firma spawalnicza oraz właściciel Gaming Room i E-Bike, Reproskan, Expert Ubezpieczenia, Hotel Kalhberg, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo-Interwencyjno-Zabezpieczeniowa BIELIK.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.