Zumba na Starym Mieście

Już w najbliższą środę (28 sierpnia) odbędzie się zumba na świeżym powietrzu w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Dwugodzinne zajęcia rozpoczną się o godzinie 17, zbiórka na Starym Mieście na placu katedralnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zumba to energetyczne połączenie tańca i fitnessu, które porywa swoim rytmem i pozwala na spalenie setek kalorii bez poczucia, że wykonujesz ciężki trening. To idealna forma aktywności fizycznej zarówno dla osób, które regularnie ćwiczą, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Zumba łączy w sobie elementy tańców latynoamerykańskich, takich jak salsa i aerobiku, co sprawia, że każde zajęcia są inne i nieprzewidywalne. W środowe popołudnie, od 17:00 do 19:00, zajęcia poprowadzi dwójka instruktorów: Marcin Wierzbicki i Małgorzata Płaza. Będzie to też dobra okazja do zapoznania się z zumbą, która jest w stałej ofercie zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”. Spotkajmy się o 17:00 (28 sierpnia) na placu katedralnym na Starym Mieście. Polecamy zabrać ze sobą wygodny strój, sportowe obuwie i dobry humor. Poczuj energię i daj się ponieść rytmom!