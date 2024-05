Zumba w parku Dolinka 

Już w najbliższy czwartek (23 maja) po raz pierwszy odbędzie się zumba na świeżym powietrzu. Dwugodzinne zajęcia rozpoczną się o godzinie 17:00 i potrwają do 19:00. Zbiórka przy amfiteatrze w parku Dolinka. Wydarzenie jest bezpłatne.

Zumba, to zajęcia składające się z szybkich i wolnych rytmów, które wzmacniają i rzeźbią sylwetkę w sposób charakterystyczny dla aerobiku/fitnessu, aby w rezultacie w unikalny sposób zbalansować spalanie tkanki tłuszczowej z modelowaniem mięśni. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio (trening aerobowy) są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki, w szczególności w takich rejonach jak: pośladki, nogi, ramiona, dolne partie pleców czy brzuch.

W czwartkowe popołudnie, od 17:00 do 19:00, zajęcia poprowadzi dwójka instruktorów: Marcin Wierzbicki i Małgorzata Płaza. Miejscem zbiórki będzie amfiteatr w parku Dolinka. Polecamy zabrać ze sobą wygodny strój, sportowe obuwie i dobry humor.

Zumba, to propozycja jednych z kilku zajęć programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Zajęcia standardowo odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19:30 na Rolkowisku przy ul. Karowej 1.