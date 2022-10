Zwycięstwo Adriana Durmy

Adrian Durma z UKS Silvant Kajak pokonał Przemysława Zdziebkę w pojedynku na Gali Służb Mundurowych "Angels of Glory". Walka toczyła się w formule K1, elblążanin wygrał przed czasem.

8-9 października w Orzyszu odbyła się gala sportów walki służb mundurowych Angels of Glory. W gali wzięli udział najlepsi zawodnicy Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. W śród nich wziął udział strażak z Elbląga, zawodnik UKS Silvant Kajak Adrian Durma, który zmierzył się z Przemyslawem Zdziebko reprezentującym Straż Graniczna w formule K1 do 75kg.

Adrian pieknym stylu wygrał pojedynek przed czasem w drugiej rundzie, dominując i nie dając żadnych szans przeciwnikowi.

- Bardzo się cieszę dostałem propozycję walki na gali, byłem jedynym strażakiem podczas tego wydarzenia. Gala była bardzo elitarna i walczyli wybrani zawodnicy. Fajnie było wziąć udział w pierwszej edycji reprezentować straż pożarną i skonfrontować się na zasadach zawodowych. Pojedynek odbył się na zasadach K1, pomimo że nie zajmuje się tym stylem walki to nie sprawiało mi to problemu. Takie galę różnią się od turniejów są to zupełnie inne emocje inna atmosfera. Przychodzi duża widownia i wszystko są skupieni na nas. Co do samej walki poszło dużo lepiej niż zakładałem. Pokonałem przeciwnika w drugie rundzie przed czasem. Pierwszą rundę wyczuwałem przeciwnika i drugiej narzuciłem wysokie tempo posyłając go kilkukrotnie na deski. Organizatorom bardo spodobała się moja walka i została okrzyknięta najlepszym pojedynkiem gali. Jest teraz w trakcie przygotowań do mistrzostw europy. Na tym skupiam się najbardziej a wszystko co po drodze traktuje jakoś przystanki na których się sprawdzam. Najważniejsze że wszystko jest na dobrej drodze.