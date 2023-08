Zwycięstwo w finale C

Przemysław Korsak i Jakub Stepun rywalizację w dwójkach na 500 metrów osłodzili sobie zwycięstwem na w finale C. Na mistrzostwach świata polska osadę sklasyfikowano na 18. miejscu.

Oprócz medali stawką rywalizacji dwójek na 500 metrów były też kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Polacy z rywalizacji o Paryż odpadli w półfinale. Polską osadę tworzyli: kajakarz Silvant Kajak Elbląg Przemysław Korsak o Jakub Stepun.

W biegu eliminacyjnym Polacy zajęli trzecie miejsce z czasem 1:30.298. Pierwsza trójka awansowała do półfinału. Tam Polacy pogrzebali swoje szanse na włączenie się do rywalizacji o igrzyska. Jeszcze w połowie stawki Polacy byli w czołówce wyścigu. Drugie 250 metrów Polacy skończyły na ostatnim miejscu w wyścigu. W efekcie biało-czerwoni rywalizację zakończyli w finale C. Ten wyścig wygrali z czasem 1:31.077. Ostatecznie Polaków sklasyfikowano na 18. miejscu na mistrzostwach świata.