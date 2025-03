Bez niespodzianki w Lubinie

- My nie musimy dziś wygrać, ale możemy je trochę wkurzyć - powiedziała podczas w jednej z przerw w meczu z Zagłębiem trenerka Magdalena Stanulewicz. Elblążanki walczyły z mistrzyniami Polski, zbliżyły się do nich na cztery gole, jednak ostatecznie przegrały w Lubinie 20:30.

Start udał się do Lubina na kilka dni. Dziś (26 marca) nasza drużyna zmierzyła się z Miedziowymi w ramach Orlen Superligi Kobiet, a w sobotę zespoły zawalczą w 1/4 finału Pucharu Polski. W składzie naszej drużyny znalazła się Maria Pentek która wróciła po kilkumiesięcznej absencji spowodowanej kontuzją.

Początek pojedynku w Lublinie był niezły w wykonaniu naszej drużyny. Co prawda elblążanki ani razu nie były na prowadzeniu, nie udało im się także doprowadzić do wyrównania, jednak utrzymywały kontakt bramkowy. W 7. minucie swoją drugą bramkę zdobyła kapitan Energi Aleksandra Zych i tablica wyników wskazywała 4:3. Trzy minuty później zawodniczki Startu nadal miały zaledwie jedno trafienie mniej. Kolejne dwie bramki padły łupem gospodyń, które od tego czasu mozolnie zaczęły budować swoją przewagę. Lubinianki bardzo dobrze pilnowały elbląskiej kołowej, piłka kilkukrotnie została naszym zawodniczkom zabrana, gdy te próbowały dograć do obrotowej. W pierwszej połowie przyjezdne odnotowały osiem strat, przy zaledwie czterech rywalek. Gdy Miedziowe zdobyły trzy gole z rzędu i ich przewaga urosła już do siedmiu trafień (15:8) o przerwę poprosiła Magdalena Stanulewicz. Po wznowieniu bramkę zdobyła Paulina Kuźmińska, dwa gole padły też z rąk kapitan Startu. Elblążanki mogły zmniejszyć dystans do pięciu trafień, jednak nie wykorzystały rzutu karnego i na przerwę udały się przy wyniku 17:11.

Po zmianie stron Miedziowe szybko zdobyły dwie kolejne bramki. W odpowiedzi do siatki trafiła Karolina Wicik, a rzut karny wykorzystała Joanna Wołoszyk. Zaraz lubinianki znów odskoczyły na osiem goli. Dwie dobre interwencje Neveny Radojcić, pozwoliły jej koleżankom na zmniejszenie dystansu do pięciu bramek (21:16). Warto podkreślić, że drugi rzut karny obroniła Maria Pentek. Gdy tablica wyników skazywała 23:18, o przerwę poprosiła trenerka Bożena Karkut. Kilka minut wcześniej na parkiecie zameldowała się Iga Dworniczuk i to ta zawodniczka zmniejszyła dystans do czterech goli w 49. minucie. W kolejnych akcja nasze zawodniczki zatrzymywała Barbara Zima, jednak po drugiej stronie nieźle interweniowała Nevena Radojcić. Niemoc Zagłębia trwała sześć minut, jednak jak już udało im się trafić do siatki, to zaczęły punktować seryjnie. Duża w tym zasługa Barbary Zimy, która broniła na wysokiej skuteczności. Miedziowe zdobyły pięć bramek z rzędu i było 28:19. W końcu, po ośmiu minutach, niemoc naszej drużyny przełamała Oliwia Szczepanek. Niestety elblążanki nie zdołały już poprawić swojego dorobku bramkowego i przegrały w Lubinie 20:30.

MKS Zagłębie Lubin - Energa Start Elbląg 30:20 (17:11)

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima - Jakubowska 5, Promis 5, Fernandes 4, Grzyb 4, Pankowska 3, Przywara 2, Cavo 2, Górna 2, Matieli 1, Weber 1, Guirassy 1, Janas, Drabik.

Start: Radojcić, Pentek - Zych 5, Wołoszyk 3, Wicik 3, Szczepanek 3, Dworniczuk 2, Kuźmińska 2, Tarczyluk 1, Grabińska 1, Wiśniewska, Peplińska, Pahrabitskaya, Chwojnicka, Szczepaniak, Kubisova.

29 marca zespoły zmierzą się ponownie w Lubinie, tym razem jednak w ramach 1/4 finału Pucharu Polski.