Czarnogórka zasili Start

EKS Start pozyskał rozgrywającą Vanesę Agović. 24-letnia szczypiornistka pochodzi z Czarnogóry, a z elbląską drużyną związała się na dwa sezony.

Mierząca 184 cm piłkarka ma dość bogate CV.

- Zanim tu przyjechałam, nie śledziłam polskiej ligi zawodowej, ale znam MKS Lublin z Ligi Mistrzów i wiele zawodniczek z reprezentacji Polski. Jeżeli naprawdę mówimy o poznaniu kogoś osobiście, to znam Kingę Achruk. Grałam z tą niesamowitą dziewczyną w Buducnost oraz z moimi dwiema przyjaciółkami z Czarnogóry Djurdjiną Malovic i Tatar Andrijaną. W zeszłym roku grałam w Rumunii, ale z powodu koronawirusa zakończyły się nasze zmagania o mistrzostwo i byłam zmuszona wrócić do Czarnogóry i poszukać innego klubu. W poprzednich sezonach grałam w wielu klubach m.in. Slagelse, FiF, Viborg HK (Dania), Danilovgrad, Buducnost (Czarnogóra), Vasas (Węgry), Morvedre (Hiszpania) czy Targu Mures (Rumunia) - powiedziała zawodniczka.

Młodzieżowa reprezentantka Czarnogóry związała się z elbląskim klubem na dwa lata. - W związku z tym, że nasza kadra jest piętnastoosobowa, mieliśmy plan żeby zapełnić to jedno brakujące miejsce w przerwie zimowej - powiedział trener EKS Andrzej Niewrzawa. - Zawodniczka, która obserwowaliśmy przez dwa lata miała grać w Rumunii, ale w związku z problemami spowodowanymi pandemią, kontrakt nie został podpisany i była bez klubu. Dogadaliśmy się dosyć szybko. Vanesa może grać na środku bądź na lewym rozegraniu. Zdajemy sobie sprawę, że przez pandemię miała długą przerwę, ale potrafi grać w piłkę. Jeśli myślimy o tym, żeby konkurować z najlepszymi, to musimy mieć szeroki skład. Wiadomo, że w sezonie zdarzają się kontuzje, a my chcemy mieć mocny zespół - podsumował Andrzej Niewrzawa.

24-letnia szczypiornista być może zadebiutuje w barwach Startu już w sobotę (17 października) w Piotrkowie Trybunalskim.

