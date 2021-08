Pożyteczny turniej Startu

Dwie porażki i jedno zwycięstwo to bilans meczów, które rozegrały piłkarki ręczne Startu w Piotrkowie Trybunalskim na I Międzynarodowym Memoriale im. Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego.

Po pięciu tygodniach przygotowań do sezonu 2021/2022, elblążanki rozpoczęły okres gier kontrolnych. Skład zespołu w dużej mierze został przebudowany i trochę czasu potrzeba, by zawodniczki się ze sobą zgrały. Doskonałą okazją do tego są mecze kontrolne, a tych elblążanki mają już za sobą cztery. Pierwszy rozegrały w Koszalinie, gdzie przegrały z Młynami Stoisław 27:30. Mimo porażki zawodniczki był zadowolone ze swojej gry i z optymizmem udały się do Piotrkowa Trybunalskiego na I Międzynarodowy Memoriał im. Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego. W turnieju wzięło udział sześć zespołów, które podzielone były na dwie grupy. Start w swojej rywalizował z gospodyniami i czeskim Sokołem Poruba. Potyczka z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, w której składzie obecnie grają byłe zawodniczki EKS, zakończył się wygraną miejscowych szczypiornistek 33:28. W drugim meczu, elblążanki pokonały czeski zespół 35:34 i kolejnego dnia zagrały o trzecie miejsce w turnieju z JKS Eurobud JKS Jaroław. W tym spotkaniu podopieczne Marcina Pilcha musiały uznać wyższość rywalek (29:25).

Dla wielu zawodniczek Startu był to pierwszy turniej, w którym mogły się mierzyć z dużo bardziej doświadczonymi koleżankami. - Bardzo się stresowałam przed tym turniejem, bo był to mój pierwszy bardziej oficjalny występ w superlidze - powiedziała Iga Dworniczuk. - Myślę, że pokazałyśmy się z dobrej strony. Jestem w dużym szoku jak szybko udało nam się zgrać i jak dobrze teraz funkcjonujemy. Tak naprawdę trenujemy ze sobą miesiąc, zupełnie nowymi zawodniczkami. Jak na tak krótki czas, to możemy być z tego bardzo zadowolone. W Piotrkowie chciałyśmy zaprezentować się jak najlepiej, przećwiczyć założenia trenera. Wyniki był kwestią drugorzędną, ważniejsze było nasze zgrywanie, nabranie pewności, szczególnie u zawodniczek, które przyszły z I ligi. Zaprezentowałyśmy się bardzo dobrze, jestem mile zaskoczona naszym występem i mam nadzieję, że teraz będziemy prezentować się tylko lepiej - dodała młoda rozgrywająca.

Wyniki wszystkich meczów:

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - DHC Sokół Poruba 38:28

MKS Zagłębie Lubin - Młyny Stoisław Koszalin 31:23

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg 33:28

Eurobud JKS Jarosław - MKS Zagłębie Lubin 26:27

DHC Sokół Poruba - EKS Start Elbląg 34:35

Młyny Stoisław Koszalin - Eurobud JKS Jarosław 20:24

Mecz o 5 miejsce: DHC Sokół Poruba - Młyny Stroisław Koszalin 24:29

Mecz o 3 miejsce: EKS Start Elbląg - Eurobud JKS Jarosław 25:29

Mecz o 1 miejsce: Piotrcovia Piotrków Trybunalski - MKS Zagłebie Lubin 23:30

Kolejny mecz kontrolny elblążanki zagrają 20 sierpnia w Gdańsku z Varsovią Warszawa.