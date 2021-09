EKS Start gotowy na inaugurację sezonu

Piłkarki ręczne EKS Start w środowy wieczór (8 września) rozpoczną rywalizację w PGNiG Superlidze kobiet. Pierwszym przeciwnikiem elblążanek będzie drużyna Młynów Stoisław Koszalin. Przypominamy kibicom, że bilety i karnety można nabyć jedynie online, a dla tych, którzy nie mogą zjawić się w hali, istnieje możliwość śledzenia transmisji na platformie emocje.tv.

Start, podobnie jak w ubiegłym sezonie, zmagania w najwyższej klasie rozgrywkowej zainauguruje potyczką z Młynami Stoisław Koszalin we własnej hali. 9 września 2020 roku podopieczne Andrzeja Niewrzawy pokonały koszalinianki. Teraz pod wodzą nowego szkoleniowca i mocno przebudowanym składem, chcą uzyskać podobny rezultat.

Zespoły miały już okazję nieco poznać swoje możliwości podczas meczów kontrolnych rozegranych w okresie przygotowawczym. W Koszalinie górą były gospodynie (30:27), natomiast podczas turnieju w Elblągu zawodniczki EKS zdeklasowały rywalki, wygrywając 33:17. Drużyna Młynów Stoisław nie mogła wtedy zagrać optymalnym składem, zabrakło kilku podstawowych zawodniczek. Trener Marcin Pilch również nie mógł liczyć na wszystkie zawodniczki, nie zagrała Wiktoria Tarczyluk, Katarzyna Cygan, Patrycja Kozak i Nikola Szczepanik. Jakie nazwiska pojawią się w protokole meczowym obu zespołów, dowiemy się tuż przed spotkaniem, najprawdopodobniej ponownie nie zobaczymy całej elbląskiej drużyny.

- Jestem bardzo ciekawa i nie mogę się doczekać pierwszego meczu - powiedziała nowa piłkarka Startu Joanna Wołoszyk. - Jest to długo wyczekiwany moment, nie brakuje ekscytacji, tremy, ciekawości i pewnego rodzaju niepewności. Szczególnie w tej grupie, dla wielu dziewczyn będzie to pierwsze w życiu zetknięcie z superligą. Trener ma świadomość tego wszystkiego i od początku przygotowuje nas do rozgrywek ze spokojem, również mentalnie. Skupiliśmy się głównie na swoim stylu gry, a dopiero w ostatnim tygodniu poświęciliśmy czas na analizę przeciwnika. Za wielki plus uważam fakt, podczas okresu przygotowawczego udało nam się rozegrać dwa spotkania z Koszalinem. Mam nadzieję, że to doda naszym debiutantkom jeszcze większej pewności siebie. Uważam, że możemy wielu zaskoczyć. Okres przygotowawczy był bardzo dobrze zaplanowany. Ostatni turniej pokazał, że jesteśmy dobrze przygotowane, ale wiadomo że turnieje rządzą się swoimi prawami i mecze o punkty w superlidze będą całkiem inne. Jestem optymistycznie nastawiona po okresie przygotowawczym. Widać, że dziewczyny robią postępy. Jako zespół z każdym dniem zyskujemy na wartości. Wiadomo, że nie mamy doświadczenia, ale dziewczyny mają chęci i jest potencjał w tym zespole - dodała rozgrywająca.

Środowe spotkanie Startu z Młynami zostanie rozegrane w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 19. Bilety oraz karnety na cały sezon można nabyć jedynie online. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule. Mecz będzie można również śledzić na platformie emocje.tv, która przez dwa kolejne sezony będzie transmitować spotkania PGNiG Superligi kobiet.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym EKS Start Elbląg