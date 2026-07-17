Gladiatorka przeniosła się do Startu

Kolejną zawodniczką, która zasili szeregi Energi Start Elbląg jest Anastasiia Bondarenko - Gladiatorka z 2025 roku w kategorii odkrycie sezonu (do lat 23).

Elbląska drużyna powoli domyka kadrę na sezon 2026/2027, sukcesywnie ogłaszając kolejne zawodniczki, które wzmocnią zespół. Po przedstawieniu Macedonek Jovany Kiprijanovskiej i Ivany Arsenievskiej przyszedł czas na kolejną szczypiornistkę, a jest nią Ukrainka Anastasiia Bondarenko. 23-latka swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczęła w Browarach niedaleko Kijowa, gdzie rozwijała się do 18. roku życia. Następnie trafiła do ukraińskiej Superligi, reprezentując HC Real Mikołajów. Kolejnym krokiem w jej karierze były występy w Polsce, gdzie szybko wypracowała sobie mocną pozycję w ORLEN Superlidze Kobiet. Ukraińska rozgrywająca trafiła do Ruchu Chorzów latem 2022 roku. Dobra postawa zaowocowała nominacją do Gladiatorów w kategorii odkrycie sezonu (do lat 23), które to Ukrainka wygrała. W tej edycji trenerką roku została Magdalena Stanulewicz, a Aleksandra Zych została królową strzelczyń.

Rozgrywająca niestety nie ustrzegła się kontuzji. W lutym 2025 roku nieszczęśliwie zderzyła się z koleżanką z zespołu, w wyniku czego doszło do złamanie kości sklepienia czaszki, złamanie kości nosowych oraz urazu oka i oczodołu, co wykluczyło ją z gry do końca sezonu. W kolejnym (2025/2026) zagrała w 24 meczach, w których rzuciła dla Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz 51 bramek. Zawodniczka ta jest także reprezentantką Ukrainy zarówno w piłce ręcznej halowej, jak i plażowej.